В этом году площадь морского льда почти на 1,5 млн квадратных километра меньше рекордно низкого уровня, установленного за тот же период в 2022 году.

Новые спутниковые снимки показывают, как мало морского льда осталось в Антарктике после самого жаркого месяца за всю историю наблюдений.

В настоящее время континент находится в разгаре зимы, но изображения, опубликованные Обсерваторией Земли NASA, показывают значительно меньшее количество морского льда, чем обычно для этого времени года. Об этом пишет Newsweek.

Данные, собранные 7 августа Национальным центром данных по снегу и льду (NSIDC) показывают, что площадь морского льда в Антарктиде в июле составляла в среднем 5,2 миллиона квадратных миль, что является самым низким показателем с момента начала регистрации в 1978 году.

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Это следует за июлем 2023 года, который по данным Всемирной метеорологической организации стал самым жарким месяцем, который когда-либо был зарегистрирован. В этом месяце было на 0,72 градуса по Цельсию теплее, чем в среднем за июль с 1991 по 2020 год.

"То, что мы наблюдаем в этом году, - это неизведанная территория в спутниковых записях", - сказал специалист по морскому льду из NSIDC Уолт Мейер в заявлении для Земной обсерватории NASA.

В этом году площадь морского льда почти на 1,5 млн квадратных километра меньше рекордно низкого уровня, установленного за тот же период в 2022 году.

Предыдущие данные, опубликованные в этом году, показывают, что последние пару лет были беспрецедентными для континента.

Антарктика претерпевает сезонные ледовые тенденции. В обычные годы на континенте накапливается около 15 миллионов квадратных километров льда, прежде чем он растает, сообщает NASA. Но в последние годы нарастание льда резко замедлилось.

Желтое кольцо вокруг карты показывает места, где раньше достигал лед в период с 1981 по 2010 год. За это время морской лед покрыл территорию размером с Мексику, сообщает обсерватория NASA.

С 2014 года в Антарктиде наблюдается резкое сокращение площади морского льда. С тех пор было зафиксировано несколько рекордных минимумов, в том числе в 2017, а также в 2022 и 2023 годах.

"Большая часть месяцев с 2016 года была значительно ниже среднего уровня", - говорится в заявлении Мейера.

Ученые не уверены, что вызвало столь резкое изменение площади морского льда, но это может продолжаться по мере того, как планета продолжает нагреваться. Изменение климата считается основной движущей силой низкого ледового покрова Антарктиды.

"Морской лед вокруг Антарктики за последние несколько лет резко пошел вниз, падая быстрее, чем когда-либо с начала наблюдений", - рассказала Newsweek ученый-климатолог Элла Гилберт.

Таяние морского льда в Антарктиде - что известно

Как сообщал УНИАН, в июле данные из Climate Reanalyzer Института изменения климата Университета штата Мэн показали, что морского льда в Антарктиде стало почти на 2 млн квадратных километра меньше, чем в тот же период в прошлом году. В прошлом году на континенте было около 24,4 миллиона км морского льда.

Ранее Национальный антарктический научный центр заявил о беспрецедентно быстром сокращении площади морского льда в Антарктике. Так, в течение 2007-2022 годов спутниковые данные демонстрируют постоянное снижение объемов приполярного льда. Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в начале 2022 года совокупная протяженность морского льда в Арктике и Антарктике была самой низкой за январь из когда-либо зарегистрированных.

Ученые предупреждают, что нет быстрого решения, чтобы исправить нанесенный Антарктиде ущерб от изменения климата. Потребуются десятилетия, если не столетия, чтобы все это восстановилось.

Таяние льдов Антарктиды окажет сильное воздействие на планету, если так будет продолжаться. Это способствует глобальному повышению уровня моря, что представляет собой серьезную угрозу для городов мира. Ученые опасаются, что если что-то для смягчения последствий изменения климата не будет предпринято немедленно, ситуация может выйти из-под контроля.

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