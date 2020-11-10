В ближайшие недели Microsoft начнет принудительный апдейт Windows миллионов пользователей, чтобы в будущем избежать проблем с совместимостью оборудования.

Microsoft объявила о глобальном обновлении устаревших версий ОС.

Читайте такжеОбновление Windows привело к появлению "синего экрана смерти": в Microsoft признали проблемуКак сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании, поддержка майского обновления ОС под номером 1903 закончится 8 декабря. В этой связи корпорацией будет запущен процесс обновления операционных систем пользователей на более новые версии. В ближайшие недели Microsoft начнет принудительный апдейт Windows миллионов пользователей, чтобы в будущем избежать проблем с совместимостью оборудования.

В частности, пользователи версии 1903 будут переведены на версию 2004 или 20H2. Если компьютеры владельцев копий ОС не поддерживают актуальную сборку Windows, то они будут обновлены до версии 1909. При этом инженеры Microsoft заметили, что поддержка версии 1909 закончится в мае 2021 года, следовательно, многим пользователям придется задуматься об апгрейде компьютера.

Несмотря на то что обновление будет иметь принудительный характер, оно будет развернуто поэтапно. Также окончание обслуживания ОС под номером 1903 коснется только домашней и профессиональной сборки, поддержка версий для образовательных учреждений и компаний — Education и Enterprise — будет продлена на один или два года.

Обновления Windows

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН