Telegram упростил пользователям переход и позволил перенести историю сообщений с других мессенджеров, в частности WhatsApp, Line и KakaoTalk.
Об этом говорится в блоге Павла Дурова.
Эта функция работает как с личными чатами, так и с группами.
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Как это работает
Чтобы перенести чат с WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группе, нажать "Экспорт беседы" и выбрать Telegram в меню "Поделиться".
На устройствах Android внутри чата WhatsApp нужно нажать ⋮ > Больше > "Экспорт беседы", а затем выбрать Telegram в меню "Поделиться":
На iOS в WhatsApp можно также экспортировать данные просто из списка чатов. Достаточно провести на чате влево и выбрать '...' > Экспорт беседы.
Перенесено переписки, обещают в компании, почти на займет дополнительной памяти на смартфоне.
"Telegram позволяет не сохранять сообщения и фотографии из переписки на устройстве. При этом вы в любой момент можете просмотреть все сообщения, фотографии, видеозаписи и документы", – говорится в сообщении. Очистить память и ограничить объем занимаемого места на диске можно в "Настройках".
Кроме того, может не только экспортировать историю сообщений, но и удалять ее в любое время для всех участников переписки.
С 29 января можно удалять секретные чаты, созданные группы и очищать записи в истории вызовов с обеих сторон. Серверы Telegram не сохраняют информации об удаленных чатах и записях в истории вызовов, поэтому эти данные исчезнут навсегда.
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