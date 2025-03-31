В Китае создали роботов с ИИ, которые помогают с укладкой волос и парковкой авто (видео)

Xiaomai в апреле примет участие в первом в мире полумарафоне человекоподобных роботов в Пекине.

Китайская компания MagicLab представила своих новейших гуманоидных и четвероногих роботов. Они способны выполнять различные задачи, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что при поддержке производителя роботов-уборщиков Dreame компания MagicLab планирует выпустить 400 гуманоидов в 2025 году и создать 1000 альянсов для изучения возможностей их применения в различных отраслях. Эта инициатива соответствует национальной стратегии Китая по развитию робототехники.

На мероприятии 27 марта MagicLab представила своего робота-гуманоида Xiaomai. Рост этого робота составляет 1,74 метра. Он оснащен передовым искусственным интеллектом и ловкими руками.

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В издании поделились ,что Xiaomai создан для анализа потребностей потребителей и предоставления персонализированных услуг. Робот может оказывать различные услуги, включая помощь при парковке автомобилей, сопровождение и выполнение работ в отелях, автосалонах и парикмахерских.

Более того, в апреле Xiaomai примет участие в первом в мире полумарафоне человекоподобных роботов в Пекине. Так разработчики хотят продемонстрировать выносливость и ловкость своего робота.

Помимо этого в MagicLab разработали четвероногого робота с возможностями взаимодействия на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для помощи людям с ослабленным зрением. Этот робот может помогать пользователям совершать покупки в магазинах и вызывать такси.

Новые роботы

Ранее в США представили роботов-гуманоидов, которые ходят почти так же плавно, как и люди. Походка этих роботов очень напоминает человеческую.

Кроме того, в Китае создали крошечного морского робота, который "выжил" на дне Марианской впадины. Дрон весит всего 16 граммов, из-за чего он не поднимает облака осадка, как это обычно делают более крупные роботы.

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