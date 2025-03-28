Дрон весит всего 16 граммов, из-за чего он не поднимает облака осадка, как это обычно делают более крупные роботы.

Компактный китайский морской дрон выдержал миссию на дне Марианской впадины. Он опустился на глубину почти 11 тысяч метров под водой для раскрытия секретов морских глубин, пишет The Sun.

Отмечается, что роботизированный дрон имеет длинну всего 50 см. Он был разработан, чтобы выдерживать огромное давление на дне морских глубин.

Более того, дрон способен менять форму для выполнения различных задач. Его "плавники" и "ноги" очень гибкие, что позволяет ему плавать и скользить по воде или ползать по дну, как краб.

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В издании поделились, что этот дрон создали ученые из пекинского Университета Бейханг.

"На глубине 10 км давление похоже на то, что робот выдерживает вес айсберга. Структура материала преобразует внешнее высокое давление в повышенную скорость и амплитуду для привода, превращая слабость в преимущество", - рассказала глава проекта профессор Вэнь Ли.

В издании отметили, что подводные дроны необходимы для раскрытия секретов морских глубин, которые остаются наименее изученной средой на Земле. Тем не менее предыдущие модели были неуклюжими и сложными для маневрирования.

Во время разработки нового дрона китайские исследователи отбросили все правила. Они сделали робота гораздо компактнее своих предшественников. Он весит всего 16 граммов, из-за чего он не поднимает облака осадка, как это обычно делают более крупные роботы.

Дрон оснащен пружинами с "памятью формы". Это позволяет ему переключаться между двумя режимами движения. Его крылья могут плавно взмахивать, разгоняя аппарат по воде.

В издании добавили, что дрон способен развивать скорость до 5,5 см в секунду во время плавания. При ползании он движется со скоростью до 3 см в секунду, используя "ноги" для передвижения по песку.

Другие инновационные разработки

Ранее немецкая робототехническая компания Neura Robotics заявила о создании "лучшего в мире" робота-гуманоида. Отмечается, что робот сможет вместо человека выполнять домашние дела..

Кроме того, робот-гуманоид Atlas от Boston Dynamics научился танцевать брейк-данс. В компании из Бостона говорят, что это "самый ловкий человекоподобный робот в мире".

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