Николаевская областная государственная администрация заявила о несанкционированном вмешательстве в работу официального сайта.
Об этом сообщается на странице ОГА в Facebook.
"Сегодня состоялось несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Николаевской облгосадминистрации", - сказано в сообщении.
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По информации ОГА, сейчас проводятся работы по устранению последствий, установлению причин, причастных лиц и привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству.
"Николаевская облгосадминистрация приносит извинения за технические неудобства", - добавили в ведомстве.
В настоящее время сайт не работает.
Как пишет местное издание "Новости Н", некоторое время назад на сайте появилась символика так называемой "Новороссии" и "ЛНР".
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