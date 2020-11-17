Сейчас сайт не работает, а свои сообщения пресс-служба ОГА размещает в Facebook.

Николаевская областная государственная администрация заявила о несанкционированном вмешательстве в работу официального сайта.

Об этом сообщается на странице ОГА в Facebook.

"Сегодня состоялось несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Николаевской облгосадминистрации", - сказано в сообщении.

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По информации ОГА, сейчас проводятся работы по устранению последствий, установлению причин, причастных лиц и привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству.

"Николаевская облгосадминистрация приносит извинения за технические неудобства", - добавили в ведомстве.

В настоящее время сайт не работает.

Как пишет местное издание "Новости Н", некоторое время назад на сайте появилась символика так называемой "Новороссии" и "ЛНР".

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Авторы: Светлана Макринская, Юрий Годован