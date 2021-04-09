Американская корпорация Apple отложила выпуск MacBook и iPad следующего поколения из-за нехватки комплектующих.
Читайте такжеApple работает над бюджетной версией AirPods MaxКак сообщает японское агентство Nikkei, для производства новых MacBook не хватает чипов, что связано с мировой нехваткой полупроводников, от которой страдают технологические компании и автопроизводители. Кроме того, для сборки iPad не хватает как самих дисплеев, так и компонентов дисплеев.
Из-за недостатка комплектующих Apple была вынуждена передвинуть часть заказов на вторую половину 2021 года. На производстве iPhone недостаток комплектующих не сказался, передает kommersant.
По данным источников Nikkei, мировая нехватка полупроводников становится все более серьезной проблемой и может затронуть небольшие технологические компании даже сильнее, чем крупные.
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