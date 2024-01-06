Окаменелости, найденные еще в 1942 году, долго считали останками просто детеныша Т-Рекса.

Ученые открыли новый вид динозавров, живших 66 миллионов лет назад. Но проводить новые раскопки для этого не понадобилось. Исследователи просто проанализировали ископаемые останки, которые долгое время находились в руках науки.

Согласно отчету, опубликованному в журнале Fossil Studies, новый анализ окаменелых образцов показывает, что они не принадлежали молодым особям вида Тиранозавр Рекс, как ошибочно считалось ранее. На самом деле это останки взрослых особей другого вида – значительно меньшего от Т-Рекса, однако более ловкого.

Отмечается, что научные споры относительно видовой принадлежности этих окаменелостей велись уже много десятилетий после того, как в американском штате Монтана в 1942 году был найден первый полный череп. Часть исследователей считали, что это был отдельный вид Nanotyrannus lancensis – меньший и более хрупкий родственник Т-Рекса, в то время как другие настаивали, что это останки обычного детеныша Т-Рекса.

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Как объяснили авторы нового исследования, они пытались смоделировать, как животное, которому принадлежат эти останки, могло вырасти во взрослого Т-Рекса. И моделирование давало неправдоподобные темпы набора массы, что в конце концов положило конец теории о принадлежности останков молодой особи Т-Рекса.

По словам исследователей, их моделирование показало, что у этого животного может быть не более 900-1500 килограммов массы при длине тела около пяти метров. В то время как взрослый Т-Рекс весил около 8000 килограммов при длине тела около девяти метров.

Кроме того, подробное сравнение этих окаменелостей с другими останками, однозначно идентифицированными как молодняк Т-Рекса, выявило заметную разницу между ними. Спорный образец не имел "очень характерных" черт, которые были у молодняка Т-Рекса. В частности выявлена существенная разница в конечностях - у Т-Рексов они тяжелее, толще и короче.

"На самом деле это совсем другое животное – маленькое, быстрое, ловкое. Т-Рекс полагался на размер и силу, но это животное полагалось на скорость", – говорят ученые, но признают, что вероятно, это близкие видовые родственники.

"Недавно казалось, что мы наконец решили эту проблему, и это был молодой Т-Рекс. Я сам очень скептически относился к Nanotyrannus примерно до шести лет назад, когда внимательно посмотрел на окаменелости и с удивлением осознал, что все эти годы мы ошибались", – рассказал один из авторов исследования.

Другие интересные материалы об изучении динозавров

Как писал УНИАН, ученые озвучили новую версию гибели динозавров, которая не возлагает вину непосредственно на падение метеора. Недавнее исследование американских ученых доказывает, что древние рептилии вымерли из-за серии огромных извержений вулканов.

Также мы рассказывали, что люди умирают от старости по вине динозавров. Именно динозавры в свое время загнали предков современных млекопитающих в такие невыносимые условия существования, в которых долголетие стало невозможным и ненужным.

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