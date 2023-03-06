Ученым удалось рассмотреть в деталях самый известный спутник Юпитера Ио.

Космический корабль NASA "Юнона" сделал четкие изображения Ио - спутника Юпитера.

Как сообщает Universe today, корабль пролетел мимо спутника Юпитера Ио на расстоянии 51,5 тысяч километров.

Потрясающие новые изображения обеспечивают лучший и близкий вид на самую вулканическую луну в нашей Солнечной системе.

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Пестрая и красочная поверхность Ио образовалась в результате вулканической активности с сотнями жерл, которые создают множество особенностей. Вулканические шлейфы и потоки лавы на поверхности спутника проявляются во всех цветах, от красного и желтого до оранжевого и черного. Некоторые из лавовых рек тянутся на сотни километров.

Как сообщается, в рамках своей расширенной миссии "Юнона" облетела Юпитер 49 раз и собирается изучить несколько спутников Юпитера.

Последние новсти из мира космонавтики

Недавно стало известно что астрономы обнаружили шесть древних галактик. Это открытие может перевернуть существующие теории космологии.

Также астрономы обнаружили планету, существование которой противоречит всем теориям, поскольку ее размер, не соответствует размерам родительской звезды.

А с помощью телескопа Hubble, ученым удалось сфотографировать "неправильную" галактику в созвездии Большой Медведицы.

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