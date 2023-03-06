Необычную галактику сфотографировал телескоп Hubble.

Ученые с помощью телескопа Hubble обнаружили извилистую галактику неправильной формы. Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

На фото видна "неправильная" галактика NGC 5486 на фоне других тусклых далеких галактик. Ее тонкий диск пронизан розовыми пучками звездообразования. Особенность этой галактики в том, что она имеет нечеткие извилистые спиральные рукава.

NGC 5486 находится на расстоянии 110 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы. В 2004 году в этой галактике произошла вспышка сверхновой. В тех пор астрономы используют острое зрение "Хаббла", чтобы изучить эти взрывные события.

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