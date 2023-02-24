Это открытие может перевернуть существующие теории космологии.

Телескопом имени Джеймса Уэбба обнаружены, как предполагается, шесть массивных древних галактик, которые астрономы называют "разрушителями вселенной". Они датируются периодом около 600 миллионов лет после Большого взрыва.

Это открытие может перевернуть существующие теории космологии, сообщает Sky News. По словам ученых, эти шесть галактик весят в миллиарды раз больше, чем наше Солнце. Их размер и возраст ошеломили.

"Хотя большинство галактик в эту эпоху все еще маленькие и лишь постепенно увеличиваются в размерах с течением времени, есть несколько монстров, которые быстро достигают зрелости. Почему это так или как это будет работать, неизвестно. Мы были поражены, немного не поверили", – сказал ведущий исследователь Иво Лаббе из Технологического университета Суинберна в Австралии.

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Джоэл Лежа из Пенсильванского государственного университета, принимавший участие в исследовании, сказал, что открытие "переворачивает с ног на голову то, что многие из нас считали устоявшейся наукой".

"Оказывается, мы обнаружили что-то настолько неожиданное, что это фактически создает проблемы для науки. Это ставит под сомнение всю картину формирования ранней галактики", – сказал он.

Исследовательская группа все еще ждет официального подтверждения существования этих галактик с помощью чувствительной спектроскопии. Хотя некоторые из них могут быть не галактиками, а скрытыми сверхмассивными черными дырами, ученые считают, что есть "хорошие шансы", что по крайней мере, некоторые из них окажутся галактическими гигантами.

Что ученым удалось заснять при помощи самого мощного в мире телескопа

25 августа стало известно, что космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба первым в истории зафиксировал углекислый газ в атмосфере планеты, расположенной за пределами Солнечной системы.

В сентябре самый мощный в мире космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые сделал снимки и спектры Марса. По словам ученых, на новой "тепловой карте" Марса видны прохладные регионы: полюса и северное полушарие.

В октябре космический телескоп "Джеймс Уэбб" заснял так называемые "Столпы творения" - одно из самых красивых мест в космосе.

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