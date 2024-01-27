После завершения миссии команда NASA проведет окончательные испытания систем вертолета и скачает оставшиеся изображения и данные из его встроенной памяти.

Американское космическое агентство NASA объявило о завершении миссии вертолета "Инженьюити" (Ingenuity) на Марсе из-за повреждения лопастей, говорится в сообщении агентства.

Снимки вертолета, сделанные 18 января и отправленные на Землю, показывают, что он повредил одну или несколько лопастей несущего винта во время посадки, уточняет NASA.

По словам главы агентства Билла Нельсона, небольшой вертолет "Инженьюити" (его размеры всего около 20 сантиметров, а размах лопастей до 120 сантиметров) "пролетел выше и дальше, чем мы когда-либо могли себе представить".

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"Историческое путешествие "Инженьюити" - первого воздушного летательного аппарата на другой планете - подошло к концу", - сказал он, добавив, что вертолет помог NASA "сделать невозможное возможным".

18 января 2024 года он должен был совершить короткий вертикальный взлет, но во время посадки NASA потеряло связь с коптером на высоте около метра. На следующий день связь была восстановлена, однако взлететь вертолет уже не мог.

После завершения миссии команда NASA проведет окончательные испытания систем вертолета и скачает оставшиеся изображения и данные из его встроенной памяти. Марсоход "Персеверанс" в настоящее время находится слишком далеко, чтобы попытаться сфотографировать вертолет, уточняют в NASA.

Миссия Инженьюити на Марсе - детали

Вертолет "Инженьюити" выступал в качестве марсохода и разведчика ровера "Персеверанс", отправленного на Марс в июле 2020 года.

В 2021 году специалисты NASA приняли решение продлить миссию марсианского вертолета Ingenuity, доставленного на Марс в феврале вместе с марсоходом Perseverance.

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