Космические тела вращаются вокруг Урана и Нептуна.

Астрономы обнаружили сразу три до сих пор неизвестных спутника планет, которые скрываются вне поля зрения на краю Солнечной системы. Как пишет Newsweek, эти спутники вращаются вокруг двух самых отдаленных планет - один вокруг Урана и два вокруг Нептуна.

Таким образом, общее количество спутников, обнаруженных на орбитах этих планет, достигает уже 28 и 16 соответственно, говорят в Центре малых планет Международного астрономического союза.

"Три недавно открытых спутника являются самыми бледными из тех, что когда-либо были найдены вокруг этих двух планет-ледяных гигантов с помощью наземных телескопов. Потребовалась специальная обработка изображений, чтобы обнаружить такие бледные объекты", - сказал в заявлении Скотт С. Шеппард, астроном из Научного института Карнеги, который и сделал открытие.

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Сейчас новый спутник Урана получил название S/2023 U1, но он будет переименован в честь персонажа одной из пьес Шекспира, как и все остальные спутники Урана. Он имеет диаметр примерно 8 км и вращается вокруг своей планеты раз в 680 дней.

Два новых спутника Нептуна получили названия S/2002 N5 и S/2021 N1, но также будут переименованы в честь морских богинь Нереид из греческого мифа. S/2002 N5 имеет диаметр около 24 км, а S/2021 N1 - около 14 км.

Все три луны имеют отдаленные, перекошенные и овальной формы орбиты вокруг своих планет, что свидетельствует о том, что они также могли быть астероидами или кусками космического мусора, которые попали на орбиты этих планет в начале существования Солнечной системы. Было также обнаружено, что молодые луны имеют схожие орбиты с другими меньшими спутниками их планет, что указывает на то, что они могут быть фрагментами той же протолуны, которая давно разделилась на части в результате столкновений с древними кометами или астероидами.

Новый спутник Урана был обнаружен с помощью телескопов Magellan в обсерватории Las Campanas Carnegie Science в Чили 4 ноября 2023 года, тогда как спутники Нептуна были впервые замечены в сентябре 2021 года с помощью телескопов Magellan и телескопа Subaru. Дальнейшие наблюдения и данные предыдущих наблюдений были использованы для подтверждения присутствия этих спутников.

Другие новости исследования космоса

Как писал УНИАН, ученые не исключают, что в дальних уголках Солнечной системы может быть жизнь. Это открытие было сделано с использованием данных, собранных космическим телескопом Джеймса Уэбба.

Также мы рассказывали, что ученые NASA подошли к пониманию природы загадочных радиовсплесков из дальнего космоса. Сверхмощные "сигналы" посылают так называемые магнетары - очень редкий подвид нейтронной звезды.

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