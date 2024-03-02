На орбитах Нептуна и Урана нашли новые спутники / фото ua.depositphotos.com

Астрономы обнаружили сразу три до сих пор неизвестных спутника планет, которые скрываются вне поля зрения на краю Солнечной системы. Как пишет Newsweek, эти спутники вращаются вокруг двух самых отдаленных планет - один вокруг Урана и два вокруг Нептуна.

Таким образом, общее количество спутников, обнаруженных на орбитах этих планет, достигает уже 28 и 16 соответственно, говорят в Центре малых планет Международного астрономического союза.

"Три недавно открытых спутника являются самыми бледными из тех, что когда-либо были найдены вокруг этих двух планет-ледяных гигантов с помощью наземных телескопов. Потребовалась специальная обработка изображений, чтобы обнаружить такие бледные объекты", - сказал в заявлении Скотт С. Шеппард, астроном из Научного института Карнеги, который и сделал открытие.

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Сейчас новый спутник Урана получил название S/2023 U1, но он будет переименован в честь персонажа одной из пьес Шекспира, как и все остальные спутники Урана. Он имеет диаметр примерно 8 км и вращается вокруг своей планеты раз в 680 дней.

Два новых спутника Нептуна получили названия S/2002 N5 и S/2021 N1, но также будут переименованы в честь морских богинь Нереид из греческого мифа. S/2002 N5 имеет диаметр около 24 км, а S/2021 N1 - около 14 км.

Все три луны имеют отдаленные, перекошенные и овальной формы орбиты вокруг своих планет, что свидетельствует о том, что они также могли быть астероидами или кусками космического мусора, которые попали на орбиты этих планет в начале существования Солнечной системы. Было также обнаружено, что молодые луны имеют схожие орбиты с другими меньшими спутниками их планет, что указывает на то, что они могут быть фрагментами той же протолуны, которая давно разделилась на части в результате столкновений с древними кометами или астероидами.

Новый спутник Урана был обнаружен с помощью телескопов Magellan в обсерватории Las Campanas Carnegie Science в Чили 4 ноября 2023 года, тогда как спутники Нептуна были впервые замечены в сентябре 2021 года с помощью телескопов Magellan и телескопа Subaru. Дальнейшие наблюдения и данные предыдущих наблюдений были использованы для подтверждения присутствия этих спутников.

Другие новости исследования космоса

Как писал УНИАН, ученые не исключают, что в дальних уголках Солнечной системы может быть жизнь. Это открытие было сделано с использованием данных, собранных космическим телескопом Джеймса Уэбба.

Также мы рассказывали, что ученые NASA подошли к пониманию природы загадочных радиовсплесков из дальнего космоса. Сверхмощные "сигналы" посылают так называемые магнетары - очень редкий подвид нейтронной звезды.

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