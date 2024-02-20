Это открытие было сделано с использованием данных, собранных космическим телескопом Джеймса Уэбба.

Ученые обнаружили, что небольшие ледяные миры на окраине Солнечной системы могут оказаться лучшими претендентами на существование жизни, чем считали ученые.

Карликовые планеты Эрида и Макемаке, расположенные в поясе Койпера за орбитой Нептуна, могут иметь геотермальную активность под своей поверхностью, пишет Newsweek. Об этих геологических процессах можно судить по открытию изотопов метана - форм метана, различающихся количеством нейтронов в ядре - на поверхности Эриды и Макемаке. Это был первый случай, когда эти изотопы метана были обнаружены на объектах за пределами Нептуна.

Это означает, что эти карликовые планеты могут быть теплее, чем предполагалось, и, следовательно, более пригодны для жизни.

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Исследования показывают, что на поверхности Эрис и Макемаке есть следы геологически нового метана, который мог попасть туда только в результате геотермальной активности. Это говорит о том, что карликовые планеты могут быть местом криовулканизма или даже иметь горячее каменное ядро.

"Возможность существования подповерхностных океанов и обнаружение редких изотопологов метана в этих далеких мирах бросают вызов общепринятому мнению о первозданном составе крупных транснептуновых объектов", - прокомментировал профессор-исследователь Флоридского космического института Университета Центральной Флориды Ноэми Пинилья-Алонсо.

"Это не только переопределяет наше понимание этих ледяных миров, но и подчеркивает ключевую роль эндогенных сил в формировании внешних тел Солнечной системы", - сказал Пинилла-Алонсо.

Это открытие было сделано с использованием данных, собранных космическим телескопом Джеймса Уэбба, который позволил исследователям измерить состав поверхностей Эриды и Макемаке.

Эрида и Макемаке

Эрида и Макемаке, наряду с Плутоном и Хаумеа, являются карликовыми планетами на краю Солнечной системы. Карликовые планеты характеризуются наличием достаточной массы, чтобы их собственная гравитация могла принять примерно сферическую форму, но они отличаются от полных планет тем, что не очистили окрестности своей орбиты от другого мусора.

Эрида - крупнейшая карликовая планета в Солнечной системе, больше Плутона и вращается на среднем расстоянии 6 289 000 000 миль от Солнца, что примерно в 68 раз дальше Земли. Эрида совершает оборот вокруг Солнца один раз в 557 лет.

Макемаке - третья по величине известная карликовая планета в Солнечной системе после Плутона и Эриды, ее диаметр составляет 888 миль. Обращение вокруг Солнца занимает около 309 лет. Она была открыта в 2005 году.

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