Ио - спутник Юпитера, который является одним огромным вулканом, активность которого подстегивают гравитационные силы самой большой планеты нашей Солнечной системы.

Космический аппарат Juno сделал новые изображения третьего по величине спутника Юпитера - Ио. На снимки попали потрясающие детали вулканической активности на поверхности этой луны, сообщает Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

Изображения с высоким разрешением были сделаны на прошлой неделе, когда космический аппарат Juno совершил сверхблизкий пролет мимо Ио - ближе, чем к ней подлетал любой другой аппарат за более чем 20 последних лет.

Перед этим Juno уже подходила так близко к Ио в конце декабря – примерно в 1500 км от поверхности Ио. Однако тогда пролет был над северным полушарием спутника, а теперь удалось снять южную часть луны.

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Единственный раз, когда космический аппарат подходил так близко к Ио, был в 2001 году. Тогда зонд НАСА Galileo приблизился на 180 км к Южному полюсу Ио.

Новые изображения НАСА показывают четкие детали вулканической поверхности Ио, в том числе двойные активные шлейфы, которые либо представляют "два жерла одного гигантского вулкана, либо два вулкана рядом друг с другом". Последние изображения также показывают признаки лавовых озер, некоторые с очевидными островами.

"Объединив данные этого пролета с нашими предыдущими наблюдениями, научная команда Juno изучает, как изменяются вулканы Ио", — сказал Скотт Болтон, главный исследователь Juno, в своем заявлении.

Интенсивная вулканическая активность на Ио обусловлена гравитационным притяжением Юпитера – самой массивной планеты в нашей Солнечной системе – а также силой других спутников планеты - Европы, Ганимеда и Каллисто.

Хотя Ио размером почти с земную Луну, ученые говорят, что спутник Юпитера может выглядеть иначе каждый день из-за постоянных извержений на его поверхности. Проанализировав новые изображения, астрономы надеются получить более глубокое понимание того, как работают вулканы Ио и существует ли глобальный магматический океан под скалистой поверхностью спутника Юпитера.

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