Ученый отметил, что были случаи, когда в марсианских метеоритах находили окаменевшие микроорганизмы.

Вероятность попадания на Землю новых вирусов из космоса сейчас очень низкая.

Об этом в интервью УНИАН рассказал астроном Михаил Лашко. При этом он отметил, что были случаи, когда в марсианских метеоритах находили окаменевшие микроорганизмы.

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"Все может быть. Были случаи, когда в марсианских метеоритах находили окаменевшие микроорганизмы. Если упадет крупное тело, если оно не сгорит по дороге на поверхность, то можно предположить, что в его недрах что-то может выжить. Но вероятность очень низкая", - сказал Лашко.

Новые штаммы коронавируса COVID-19

19 декабря 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что в Украине уже есть случай инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса. По его словам, Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И благодаря тому, что у его пациента чешские медики обнаружили новый штамм, ему удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования людей новым вариантом вируса.

10 января Министерство здравоохранения Японии сообщило об обнаружении в стране нового варианта коронавируса.

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Автор: Андрей Василюк