Следующий выход в открытый космос запланирован на 1 февраля.

Астронавты NASA попытались активировать европейскую научную платформу на Международной космической станции (МКС).

Читайте такжеNASA и SpaceX запустили первый регулярный маршрут на МКС (видео)Как говорится в сюжете ТСН, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер покинули МКС и вышли в открытый космос. Там за 6 часов 56 минут установили на одном из модулей коммуникационный терминал с антенной, который обеспечит независимую линию широкополосной связи научной платформы Бартоломео с европейскими научными станциями. Но не смогли подсоединить один из кабелей. Следующий выход в открытый космос запланирован на 1 февраля.

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Автор: УНИАН