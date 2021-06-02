Компания Microsoft 24 июня представит новую версию программного обеспечения Windows.
Об этом сообщает Bloomberg
По их данным, новое программное обеспечение представляет собой одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров.
В операционной системе будет обновлен дизайн, а также предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store.
Программное обеспечение распространят среди "инсайдеров Windows", которые подпишутся на тестирование новых продуктов после мероприятия.
Ожидается, что программное обеспечение поступит в широкую продажу осенью.
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