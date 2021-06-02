В операционной системе будет обновлен дизайн, а также предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store.

Компания Microsoft 24 июня представит новую версию программного обеспечения Windows.

Об этом сообщает Bloomberg

По их данным, новое программное обеспечение представляет собой одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров.

В операционной системе будет обновлен дизайн, а также предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store.

Программное обеспечение распространят среди "инсайдеров Windows", которые подпишутся на тестирование новых продуктов после мероприятия.

Ожидается, что программное обеспечение поступит в широкую продажу осенью.

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Автор: Денис Прядко