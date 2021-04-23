Пока доступная предварительная версия обновления, а широкое распространение начнется в мае.

Компания Microsoft выпустила крупнейшее за последние годы обновление панели задач Windows 10.

Как передает itc.ua, в панель задач добавили виджет с погодой и новостями.

Новый виджет можно настроить, а также добавить в него другие полезные данные, например - новости, биржевые котировки и результаты спортивных событий, маршруты.

Отмечается, что новая функция доступна всем пользователям Windows 10 версии 1909 и выше.

После активации виджета на панели задач появляется небольшая лента дополнительного контента, которую можно персонализировать. Microsoft использует свою сеть Microsoft News для подбора потенциально интересных новостей и контента из более чем 4500 источников. Анализируя реакции пользователя на новости, система ИИ будет подстраивать ленту под интересы читателя.

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Включить или отключить виджет можно будет в настройках.

Microsoft тестировала виджет с января этого года. Ожидалось, что он войдет или в крупное обновление Windows 10 (21H1), релиз которого ожидается в следующем месяце, или в осеннее 21H2.

Но Microsoft добавила новую панель задач в кумулятивное апрельское обновление Windows 10. Пока доступная его предварительная версия, а широкое распространение начнется в мае.

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Автор: Александр Топчий