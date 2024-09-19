На северо-востоке Техаса обнаружены редкие окаменелости мозазавра Globidens alabamaensis - хищника со странными грибовидными зубами.

В Техасе были обнаружены окаменелости огромного редкого мозазавра с гигантскими шаровидными зубами, как показало новое исследование.

Два фрагмента челюстей взрослого животного дают представление об образе жизни Globidens alabamaensis, который мог достигать длины до 6 метров. Тупые зубы, выстилающие челюсти, демонстрируют грубую силу, которую мозазавры применяли к своей добыче. Исследователи описали открытие двух челюстных костей в статье, опубликованной в журнале Journal of Paleontological Sciences.

"Эти структуры с их грибовидной формой отлично подходят для ударных атак - для дробления панциря. Если что-то ускользает, и вы это разбиваете, это своего рода то, что надо", - рассказала Live Science Бетани Берк Франклин, морской палеонтолог и преподаватель в Техасском музее ископаемых сквозь время в Хиллсборо. Франклин, которая специализируется на морских рептилиях, не принимала участия в исследовании.

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В позднемеловой период (100,5-66 миллионов лет назад) многие знаковые морские хищники, такие как дельфиноподобные ихтиозавры и длинношеие плезиозавры, поддались изменению климата и последующим изменениям в морской экосистеме. Мозазавры стали доминирующими хищниками в мелководных морях той эпохи, заняв ниши, которые когда-то занимали их более известные предшественники. Эти рептилии быстро диверсифицировались, заполнив несколько ниш в изменчивой и богатой добычей среде.

G. alabamaensis был обнаружен в 1912 году, но только несколько почти полных образцов этого мозазавра когда-либо были обнаружены. Большинство ископаемых доказательств состоят из зубов и небольших фрагментов челюстей. С тех пор были описаны еще четыре вида Globidens.

В то время как большинство мозазавров могли похвастаться грозным набором кинжалообразных зубов, у Globidens появились тупые, округлые зубы, которые подходили для дробления панцирей черепах, аммонитов и двустворчатых моллюсков. Западный внутренний морской путь, который разделил то, что сейчас является Северной Америкой в ​​позднем меловом периоде, мог бы обеспечить G. alabamaensis широким спектром панцирной добычи.

Фрагменты были обнаружены частным охотником за ископаемыми в 2023 году в формации Озан на северо-востоке Техаса. Месторождение, в котором они были найдены, датируется кампанским веком (83,6-72,1 миллиона лет назад) и имеет толщину всего 20 сантиметров. Тем не менее, оно оказалось богатым на окаменелости, в том числе других мозазавров.

Сохранение даже части головы животного является захватывающим, сказал Франклин. "Материал черепа, как правило, сдавливается сильнее, особенно в этих тонких слоях", - объяснила она.

В одной из челюстей все еще сохранилось 12 зубов, в другой - только шесть. Зубы около дюйма в длину и округлые, идеально подходящие для дробления жестких раковин моллюсков. В одной челюсти зародышевый зуб остался ниже линии десен. Он мог появиться позже, чтобы заполнить пробел. Ученые полагают, что, как и акулы, мозазавры сбрасывали зубы и заменяли их на протяжении всей жизни.

Благодаря этим уникальным зубам они могли сосуществовать с другими крупными мозазаврами, которые преследовали разные виды добычи, сказала Франклин.

"Вероятно, на адаптацию повлияло обилие головоногих моллюсков. Несколько видов могли сосуществовать, поскольку они не использовали одни и те же ресурсы. Они [мозазавры] были одними из самых быстро эволюционирующих хищников того времени. Они заполняли ниши, которые были оставлены другими крупными морскими хищниками - в пищевой цепи были огромные пропасти", - объяснила она.

Новости о древних животных

До 1938 года, если бы вы попросили зоолога назвать некоторые из древнейших рыб, известных науке, вы, вероятно, услышали бы о латимерии. Они впервые появились в раннем девонском периоде, чуть более 400 миллионов лет назад.

Чего бы этот зоолог вам не сказал, так это того, что эта древняя рыба все еще может быть найдена в океане сегодня. Ученые до повторного открытия латимерии в 1938 году предполагали, что латимерия вымерла в конце мелового периода, 65-70 миллионов лет назад.

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