Пока неизвестно, вернулись ли пастушки на остров без помощи людей с других близлежащих островов или же они были там все это время и оставались незамеченными на очень низком уровне популяции.

Галапагосский пастушок, известный местным жителям как пачай и являющийся эндемиком Галапагосских островов, в последний раз был замечен на острове Флореана Чарльзом Дарвином в 1835 году.

Он считался вымершим на местном уровне и подлежащим реинтродукции с других Галапагосских островов, пока его не заметили во время недавних полевых работ. Об этом пишет натуралист и писатель и создатель контента Меган Шерсби для BBC Wildlife.

Во время полевых работ местный житель и защитник природы могли наблюдать его, прежде чем пастушок был официально замечен в трех различных местах на острове, включая шесть акустических записей, два наблюдения и одну фотографию.

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Повторное появление пастушка впервые за почти 200 лет произошло после запуска проекта по восстановлению острова Флореана в 2023 году экологическими группами и 160 жителями общины острова с целью удаления инвазивных видов с острова Флореана, включая грызунов и диких кошек. Птица также вернуласься в 2018 году на соседнем острове Пинсон после того, как в 2012 году там были уничтожены грызуны. Ученая Паула Кастаньо заявила:

"Повторное открытие галапагосского пастушка подтверждает то, что мы видели на островах по всему миру - устраните инвазивные угрозы, и местные виды смогут восстановиться удивительным образом. Это невероятная победа для Флореаны, и она подпитывает наш энтузиазм по поводу того, какие еще местные виды могут появиться на поверхности, поскольку остров продолжает свой путь к экологическому восстановлению".

Отмечается, что пока неизвестно, вернулись ли пастушки на остров без помощи людей с других близлежащих островов или же они были там все это время и оставались незамеченными на очень низком уровне популяции.

Последнее не является чем-то неизвестным для Галапагосских островов: на Рабиде произошло еще более длительное повторное появление - геккон, известный только по субфоссильным записям возрастом более 5000 лет, был заново обнаружен на острове, когда усилия по сохранению позволили его численности снова увеличиться.

Важно, что вид пастушков был одним из 12 видов животных, считавшихся локально вымершими на Флореане, которых экологи планировали реинтродуцировать. В эту группу из 12 входят гигантская черепаха Флореана (или, скорее, ее очень близкородственные гибридные предки), пересмешник Флореана, полоз Флореана и галапагосская сипуха.

Новости о вымирающих животных

Вымирание даже одного дикого вида может вызвать многотысячные жертвы среди людей, как это, например, произошло в Индии. Именно поэтому так важно защищать каждый вид, который сохранился до нашего времени.

Показательным в этом стала Новая Зеландия, где одна редкая птица научила всю нацию ценить и защищать природу своей страны. Такахе считалась вымершей почти полвека, пока ее не переоткрыли снова. И это стало точкой отсчета для природозащитных усилий Новой Зелендии.

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