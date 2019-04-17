Ученые выяснили причину «великого вымирания» на Земле

Извержение вулканов вызвало самую большую в истории катастрофу.

Самое массовое вымирание живых организмов на Земле произошло из-за извержения вулканов. К такому выводу пришли специалисты из университета Цинциннати и Китайского университета геонаук.

Их статья появилась на портале Phys.org. Исследователи по всему миру находили в отложениях, чей возраст 252 миллионов лет, частицы ртути. Она появилась в атмосфере во время сгорания запасов угля. Вместе с водой от дождя ядовитое вещество попадало в моря и океаны, позже — в морские отложения.

К тому периоду времени относится массовое пермское вымирание. Оно получило название — великое вымирание.

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Извержения происходили в Сибирских траппах. Это вулканическая система, из которой за небольшой период времени могло выйти много расплавленной породы.

Ученые выяснили, что из-за извержения воздух был отравлен тремя миллионами кубических километров пепла. Средняя температура на Земле тогда повысилась на 10 градусов. Также увеличился кислотный баланс в морской воде.

По мнению экспертов, из-за этих изменений в течение 60 тысяч лет вымерло 96% морских видов, 83% видов насекомых и 73% видов наземных позвоночных.