Ученые создали 'шерстистых мышей' в попытках вернуть к жизни вымершего мамонта

По словам ученых, создание "шерстистых мышей" приближает возрождение шерстистых мамонтов.

Ученые во время попыток вернуть к жизни вымершего шерстистого мамонта добились значительного успеха. С помощью редактирования генов они создали "шерстистую мышь", пишет Newsweek.

Отмечается, что команда генетиков и биотехнологов из компании Colossal Biosciences наделила грызунов более густой шерстью, золотистым мехом и другими чертами, которые делают их приспособлеными к холодному климату. Эти характери

"Колоссальная "шерстистая мышь" - это переломный момент в нашей миссии по борьбе с вымиранием. Этот успех делает нас на шаг ближе к нашей цели - возвращению шерстистого мамонта", - сказал соучредитель и генеральный директор Colossal Biosciences Бен Ламм.

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В своей последней работе ученые проанализировали геномы 62 слонов и 59 мамонтов, датируемые периодом от 1 200 000 до 3 500 лет назад. Они выбрали те гены, которые оказывают значительное влияние на шерсть и другие признаки, помогающие адаптироваться к холодным условиям окружающей среды.

В издании отметили, что команда исследователей сосредоточила свое внимание на наборе генов, которые отличают шерстистых мамонтов от азиатских слонов. После этого список был сокращен до 10 генов, которые играют ключевую роль в свойствах шерсти и липидном обмене, а также совместимы с мышами.

По словам исследователей, в результате редактирования генов у "шерстистой мыши" изменился цикл роста шерсти - ее шерсть может расти в три раза дольше, чем у мышей дикого типа. Помимо этого мыши получили шерстяную текстуру, волнистую шерсть и завитые усы.

Ученые уверены, что "шерстистая мышь" может не только проложить путь к потенциальному возвращению шерстистого мамонта, но и станет живой моделью для изучения адаптации млекопитающих к холодному климату.

"Мы расширили границы генной инженерии, скоординировав множество сложных модификаций признаков у живых животных с исключительно высокой эффективностью. Это достижение демонстрирует как технический опыт наших ученых, так и возможности нашей платформы генной инженерии для получения предсказуемых фенотипов", - заявил молекулярный микробиолог Майкл Абрамс, один из руководителей команды Colossal's Mammoth Team.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, что крысы способны различать вина. Крысы довольно точно определяли, какие сорта вина давали им ученые.

Кроме того, ученые выяснили, насколько сильно птицы полагаются на свой слух во время пения. В ходе исследования каждая птица демонстрировала свою уникальную структуру песни.

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