Ожидается, что пик возмущения придется на 19 и 20 июля.

На Солнце зафиксировали двойную продолжительную вспышку, которая приведет к умеренной магнитной буре на Земле. об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, вспышка произошла в 00:06 UTC (03:06 по Киеву - УНИАН) 18 июля. В результате нее произошел асимметричный гало-выброс корональной массы.

Вчера геомагнитноый шторм на Земле достиг уровня G1, что значит малый шторм. От спокойных до активных уровней ожидаются возмущения 19 июля и 20, затем они ослабнут.

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Магнитные бури в июле 2023 - прогноз

Как сообщал УНИАН, в июле прогнозировалось 5 магнитных бурь. 3 из них уже прошли, на данный оммент длится четвертая. Ожидается, что 29 июля произойдет еще одна краткосрочная и маломощная магнитная буря - последняя в этом месяце.

Как магнитные бури влияют на человека

Исследования влияния магнитных бурь на человека еще далеки до полного освоения учеными. Некоторые исследования устанавливают связь между бурями и плохим самочувствием, однако некоторые ученые считают, что воздействие магнитных бурь ограничивается космонавтами и пилотами, находящимся на больших высотах.

Тем не менее, множество людей заявляют, что они чувствуют себя неудовлетворительно в период магнитной бури. Признаки недомогания в этот период могут значительно различаться у разных людей:

Периодическое головокружение;

Тошнота и рвота;

Головная боль;

Неприятные ощущения в мышцах и суставах;

Боль в области сердца;

Изменения артериального давлении;

Учащенный пульс;

Чрезмерная усталость;

Проблемы со сном;

Усиление симптомов хронических заболеваний.

Наибольшее воздействие магнитных бурь чувствуют люди с хроническими заболеваними, пожилые и те, кто подвержен метеозависимости.

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