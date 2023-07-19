На Солнце зафиксировали двойную продолжительную вспышку, которая приведет к умеренной магнитной буре на Земле. об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, вспышка произошла в 00:06 UTC (03:06 по Киеву - УНИАН) 18 июля. В результате нее произошел асимметричный гало-выброс корональной массы.
Вчера геомагнитноый шторм на Земле достиг уровня G1, что значит малый шторм. От спокойных до активных уровней ожидаются возмущения 19 июля и 20, затем они ослабнут.
Магнитные бури в июле 2023 - прогноз
Как сообщал УНИАН, в июле прогнозировалось 5 магнитных бурь. 3 из них уже прошли, на данный оммент длится четвертая. Ожидается, что 29 июля произойдет еще одна краткосрочная и маломощная магнитная буря - последняя в этом месяце.
Как магнитные бури влияют на человека
Исследования влияния магнитных бурь на человека еще далеки до полного освоения учеными. Некоторые исследования устанавливают связь между бурями и плохим самочувствием, однако некоторые ученые считают, что воздействие магнитных бурь ограничивается космонавтами и пилотами, находящимся на больших высотах.
Тем не менее, множество людей заявляют, что они чувствуют себя неудовлетворительно в период магнитной бури. Признаки недомогания в этот период могут значительно различаться у разных людей:
- Периодическое головокружение;
- Тошнота и рвота;
- Головная боль;
- Неприятные ощущения в мышцах и суставах;
- Боль в области сердца;
- Изменения артериального давлении;
- Учащенный пульс;
- Чрезмерная усталость;
- Проблемы со сном;
- Усиление симптомов хронических заболеваний.
Наибольшее воздействие магнитных бурь чувствуют люди с хроническими заболеваними, пожилые и те, кто подвержен метеозависимости.