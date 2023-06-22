До сих пор была известна лишь одна подобная звезда в Млечном Пути.

Ученые обнаружили одну из самых редких звезд в Млечном Пути. Речь идет о белом карлике-пульсаре, сообщает журнал Astronomy & Astrophysics.

Как сообщается, звезда расположенная всего в 773 световых годах от нас, принадлежит к одной из самых редких категорий нашей галактики.

J1912-4410 - белый карлик-пульсар. До сих пор в нашей галактике известна только одна похожая звезда. Открытие дает нам новый инструмент для изучения не только эволюции звезд, но и странных сигналов, обнаруженных по всему Млечному Пути.

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Как сообщается, открытие подтверждает, что магнитное поле белого карлика генерируется внутренним динамо, подобно тому, как жидкое ядро Земли генерирует наше магнитное поле.

В случае пульсара нейтронная звезда вращается быстро, вплоть до миллисекундных масштабов. Лучи электромагнитного излучения, генерируемые быстрым вращением и мощным магнитным полем, вырываются из магнитных полюсов. Когда звезда вращается, эти лучи проходят мимо нашего поля зрения, как космический маяк, заставляя звезду пульсировать.

Белые карлики представляют собой похожие звездные остатки. Это схлопнувшиеся ядра мертвых звезд с массой ниже 8 масс Солнца. Они менее плотны, чем нейтронные звезды, и имеют больший радиус.

Какова масса Млечного Пути - последнее открытие ученых

Как сообщал УНИАН, ученые подсчитали массу Млечного Пути. По их мнению, большая часть массы нашей галактики не сосредоточена в центре, а простирается в виде галактического гало. Массу таких крупных объектов удобно отображать взяв за основу Солнце. Так, звезда весит примерно 1 983 000 000 000 000 000 000 000 000 000 кг, а Млечный Путь имеет 1 триллион солнечных масс, плюс или минус несколько сотен миллиардов солнечных масс.

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