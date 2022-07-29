В конце июля Украину накроет непродолжительная буря.

Специалисты солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за активностью Солнца. В дни повышенной активности на Земле возможны магнитные бури - опасные для метеозависимых людей явления. УНИАН предупредил о небольшой буре в конце месяца и дал советы для хорошего самочувствия.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

Магнитная буря ожидается в последние дни месяца - 30 и 31 июля. Буря 30 июля будет самой мощной за месяц, а её пик выпадет на полдень. К следующему дню 31 июля активность Солнца заметно снизится.

Влияние магнитной бури на здоровье

Сильнее всего влияние магнитной бури на самочувствие ощутят пожилые, метеозависимые, беременные и обладатели хронических болезней. В дни магнитных бурь возможны следующие симптомы:

головная боль;

тошнота;

головокружение;

боль в сердце;

боль в спине, мышцах и суставах;

пониженное или повышенное давление;

необъяснимая слабость и усталость;

обострение хронических заболеваний;

бессоница.

Чтобы защитить организм от негативного воздействия бурь и хорошо себя чувствовать в опасные даты, придерживайтесь правил здорового образа жизни в дни бурь.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой, кислой и мучной еды. Ешьте сезонные овощи и фрукты. Чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте квартиру. Больше ходите пешком вместо езды на транспорте. Кофе, алкоголь и сигареты замените зеленым и травяным чаем. Принимайте контрастный душ по вечерам. Ложитесь спать в одно и то же время.

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