Специалисты солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за активностью Солнца. В дни повышенной активности на Земле возможны магнитные бури - опасные для метеозависимых людей явления. УНИАН предупредил о небольшой буре в конце месяца и дал советы для хорошего самочувствия.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будет ближайшая магнитная буря
Магнитная буря ожидается в последние дни месяца - 30 и 31 июля. Буря 30 июля будет самой мощной за месяц, а её пик выпадет на полдень. К следующему дню 31 июля активность Солнца заметно снизится.
Влияние магнитной бури на здоровье
Сильнее всего влияние магнитной бури на самочувствие ощутят пожилые, метеозависимые, беременные и обладатели хронических болезней. В дни магнитных бурь возможны следующие симптомы:
- головная боль;
- тошнота;
- головокружение;
- боль в сердце;
- боль в спине, мышцах и суставах;
- пониженное или повышенное давление;
- необъяснимая слабость и усталость;
- обострение хронических заболеваний;
- бессоница.
Чтобы защитить организм от негативного воздействия бурь и хорошо себя чувствовать в опасные даты, придерживайтесь правил здорового образа жизни в дни бурь.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, острой, кислой и мучной еды. Ешьте сезонные овощи и фрукты.
- Чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте квартиру.
- Больше ходите пешком вместо езды на транспорте.
- Кофе, алкоголь и сигареты замените зеленым и травяным чаем.
- Принимайте контрастный душ по вечерам.
- Ложитесь спать в одно и то же время.