Магнитная буря в конце июля / фото ua.depositphotos.com

Специалисты солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за активностью Солнца. В дни повышенной активности на Земле возможны магнитные бури - опасные для метеозависимых людей явления. УНИАН предупредил о небольшой буре в конце месяца и дал советы для хорошего самочувствия.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

Магнитные бури в июле / инфографика УНИАН

Магнитная буря ожидается в последние дни месяца - 30 и 31 июля. Буря 30 июля будет самой мощной за месяц, а её пик выпадет на полдень. К следующему дню 31 июля активность Солнца заметно снизится.

Влияние магнитной бури на здоровье

Сильнее всего влияние магнитной бури на самочувствие ощутят пожилые, метеозависимые, беременные и обладатели хронических болезней. В дни магнитных бурь возможны следующие симптомы:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • головокружение;
  • боль в сердце;
  • боль в спине, мышцах и суставах;
  • пониженное или повышенное давление;
  • необъяснимая слабость и усталость;
  • обострение хронических заболеваний;
  • бессоница.

Чтобы защитить организм от негативного воздействия бурь и хорошо себя чувствовать в опасные даты, придерживайтесь правил здорового образа жизни в дни бурь.

  1. Ограничьте употребление жирной, жареной, острой, кислой и мучной еды. Ешьте сезонные овощи и фрукты.
  2. Чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте квартиру.
  3. Больше ходите пешком вместо езды на транспорте.
  4. Кофе, алкоголь и сигареты замените зеленым и травяным чаем.
  5. Принимайте контрастный душ по вечерам.
  6. Ложитесь спать в одно и то же время.

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