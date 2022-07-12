Магнитные бури в июле / фото ua.depositphotos.com

Работники солнечных лабораторий проводят ежедневное наблюдение за обстановкой на Солнце. В лабораториях фиксируются вспышки повышенной активности нашей звезды, которые приводят к магнитным бурям на Земле. Даже слабые магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

Когда ожидаются ближайшие магнитные бури / фото gismeteo.ua

Во вторник, 12 июля, активность Солнца будет слегка повышенной. В среду 13 июля ожидается магнитная буря силой 5 баллов (слабая). Затем 14 июля снова прогнозируются повышенная активность.

Следующая магнитная буря слабой силы ожидается 23 июля, а 22 и 24 июля активность солнца будет повышенной.

Влияние магнитной бури на здоровье

Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, а также беременных женщин. Во время магнитной бури у человека могут возникать такие симптомы:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • головокружение;
  • боль в сердце;
  • боль в спине, мышцах и суставах;
  • пониженное или повышенное давление;
  • необъяснимая слабость и усталость;
  • обострение хронических заболеваний;
  • бессоница.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия магнитных бурь, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные даты.

  1. Исключите из рациона жирную, жареную, острую пищу
  2. Откажитесь от алкоголя, сигарет, крепкого кофе и энергетических напитков. Пейте зеленый, травяной или фруктовый чай.
  3.  Чаще ходите пешком.
  4. Регулярно проветривайте комнату.
  5. Ложитесь спать в одно и то же время.
  6. Принимайте контрастный душ перед сном.

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