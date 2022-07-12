В середине июля в Украине ожидается несколько слабых магнитных бурь.

Работники солнечных лабораторий проводят ежедневное наблюдение за обстановкой на Солнце. В лабораториях фиксируются вспышки повышенной активности нашей звезды, которые приводят к магнитным бурям на Земле. Даже слабые магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

Во вторник, 12 июля, активность Солнца будет слегка повышенной. В среду 13 июля ожидается магнитная буря силой 5 баллов (слабая). Затем 14 июля снова прогнозируются повышенная активность.

Следующая магнитная буря слабой силы ожидается 23 июля, а 22 и 24 июля активность солнца будет повышенной.

Влияние магнитной бури на здоровье

Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, а также беременных женщин. Во время магнитной бури у человека могут возникать такие симптомы:

головная боль;

тошнота;

головокружение;

боль в сердце;

боль в спине, мышцах и суставах;

пониженное или повышенное давление;

необъяснимая слабость и усталость;

обострение хронических заболеваний;

бессоница.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия магнитных бурь, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные даты.

Исключите из рациона жирную, жареную, острую пищу Откажитесь от алкоголя, сигарет, крепкого кофе и энергетических напитков. Пейте зеленый, травяной или фруктовый чай. Чаще ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату. Ложитесь спать в одно и то же время. Принимайте контрастный душ перед сном.

Вас также могут заинтересовать новости: