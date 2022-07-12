Работники солнечных лабораторий проводят ежедневное наблюдение за обстановкой на Солнце. В лабораториях фиксируются вспышки повышенной активности нашей звезды, которые приводят к магнитным бурям на Земле. Даже слабые магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых людей.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будет ближайшая магнитная буря
Во вторник, 12 июля, активность Солнца будет слегка повышенной. В среду 13 июля ожидается магнитная буря силой 5 баллов (слабая). Затем 14 июля снова прогнозируются повышенная активность.
Следующая магнитная буря слабой силы ожидается 23 июля, а 22 и 24 июля активность солнца будет повышенной.
Влияние магнитной бури на здоровье
Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, а также беременных женщин. Во время магнитной бури у человека могут возникать такие симптомы:
- головная боль;
- тошнота;
- головокружение;
- боль в сердце;
- боль в спине, мышцах и суставах;
- пониженное или повышенное давление;
- необъяснимая слабость и усталость;
- обострение хронических заболеваний;
- бессоница.
Чтобы свести к минимуму негативные последствия магнитных бурь, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные даты.
- Исключите из рациона жирную, жареную, острую пищу
- Откажитесь от алкоголя, сигарет, крепкого кофе и энергетических напитков. Пейте зеленый, травяной или фруктовый чай.
- Чаще ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату.
- Ложитесь спать в одно и то же время.
- Принимайте контрастный душ перед сном.