5 августа на Солнце произошло сразу несколько вспышек, одна из которых длилась почти час.

Продолжительная вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, крупная вспышка началась в 22:21 UTC 5 августа (01:21 6 августа оп Киеву - УНИАН) и длилась практически час - до 02:44 по Киеву.

По данным издания, вспышка была связана с радиоизлучением II типа (оценочная скорость 772 км/с), что позволяет предположить, что во время нее произошел выброс корональной массы.

Видео дня

Ожидается, что удар от этой вспышки будет направлен на Землю.

Как сообщается, позднее в том же регионе Солнца произошла еще одна вспышка - также с выбросом корональной массы. Прогнозируется, что эта вспышка приведет к скользящему удару 8 августа.

Существует вероятность магнитных бурь 7 и 8 августа. Прогнозируется также, что активность Солнца снизится во вторник, 8 августа.

Вспышки на Солнце - последние данные

Как сообщал УНИАН, 2 августа на Солнце произошла сильная вспышка, излучение от которой достигло Земли 5 августа.

5 августа на Солнце зафиксировали еще одну вспышку, влияние которой земляне ощутят сегодня, 7 августа.

По прогнозам, магнитные бури в августе ожидаются также 12 и 13 числа, а также в конце месяца - 20 и 21 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: