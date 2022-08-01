Прогноз магнитных бурь на август / фото NASA

Работники солнечных лабораторий постоянно следят за солнечной активностью. В дни повышенной активности Солнца на Земле отмечаются магнитные бури. Это явление может вызывать ухудшение самочувствия и пожилых и метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Прогноз магнитных на август 2022 года

Магнитные бури в августе / инфографика УНИАН

В первый день месяца 1 августа ожидается слабая магнитная буря. Затем в начале месяца ученые прогнозируют трехдневную бурю с 3 по 5 августа. Буря 3 августа будет средней по силе, а 4 и 5 числа - слабой.

Середина месяца будет спокойной, а вот в конце ожидается магнитная буря длительностью почти неделю. Продлится она с 16 по 22 августа, а 20 и 21 числа будет её пик. Затем слабая магнитная буря прогнозируется 29 августа.

Влияние магнитных бурь на здоровье

В период магнитных бурь может ухудшиться самочувствие у пожилых, метеозависимых и беременных, а также обладателей хронических заболеваний. Самыми распространенными симптомами магнитной бури являются следующие:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • боль в спине и суставах;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенное давление;
  • сильная слабость;
  • необъяснимая усталость;
  • бессоница;
  • повышенная раздражительность.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бурь, за несколько дней до опасной даты начните придерживаться некоторых правил.

  1. Откажитесь от жирной, острой, тяжелой пищи.
  2. Крепкий кофе, алкоголь, сигареты и энергетические напитки замените зеленым и травяным чаем.
  3. Больше бывайте на свежем воздухе и чаще ходите пешком.
  4. Регулярно проветривайте помещение.
  5. Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не меньше 7 часов.
  6. Избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.

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