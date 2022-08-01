Работники солнечных лабораторий постоянно следят за солнечной активностью. В дни повышенной активности Солнца на Земле отмечаются магнитные бури. Это явление может вызывать ухудшение самочувствия и пожилых и метеозависимых людей.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Прогноз магнитных на август 2022 года
В первый день месяца 1 августа ожидается слабая магнитная буря. Затем в начале месяца ученые прогнозируют трехдневную бурю с 3 по 5 августа. Буря 3 августа будет средней по силе, а 4 и 5 числа - слабой.
Середина месяца будет спокойной, а вот в конце ожидается магнитная буря длительностью почти неделю. Продлится она с 16 по 22 августа, а 20 и 21 числа будет её пик. Затем слабая магнитная буря прогнозируется 29 августа.
Влияние магнитных бурь на здоровье
В период магнитных бурь может ухудшиться самочувствие у пожилых, метеозависимых и беременных, а также обладателей хронических заболеваний. Самыми распространенными симптомами магнитной бури являются следующие:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в спине и суставах;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенное давление;
- сильная слабость;
- необъяснимая усталость;
- бессоница;
- повышенная раздражительность.
Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бурь, за несколько дней до опасной даты начните придерживаться некоторых правил.
- Откажитесь от жирной, острой, тяжелой пищи.
- Крепкий кофе, алкоголь, сигареты и энергетические напитки замените зеленым и травяным чаем.
- Больше бывайте на свежем воздухе и чаще ходите пешком.
- Регулярно проветривайте помещение.
- Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не меньше 7 часов.
- Избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.