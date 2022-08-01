УНИАН назвал все магнитные бури в августе и дал советы для метеозависимых людей.

Работники солнечных лабораторий постоянно следят за солнечной активностью. В дни повышенной активности Солнца на Земле отмечаются магнитные бури. Это явление может вызывать ухудшение самочувствия и пожилых и метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Прогноз магнитных на август 2022 года

В первый день месяца 1 августа ожидается слабая магнитная буря. Затем в начале месяца ученые прогнозируют трехдневную бурю с 3 по 5 августа. Буря 3 августа будет средней по силе, а 4 и 5 числа - слабой.

Середина месяца будет спокойной, а вот в конце ожидается магнитная буря длительностью почти неделю. Продлится она с 16 по 22 августа, а 20 и 21 числа будет её пик. Затем слабая магнитная буря прогнозируется 29 августа.

Влияние магнитных бурь на здоровье

В период магнитных бурь может ухудшиться самочувствие у пожилых, метеозависимых и беременных, а также обладателей хронических заболеваний. Самыми распространенными симптомами магнитной бури являются следующие:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в спине и суставах;

обострение хронических заболеваний;

повышенное давление;

сильная слабость;

необъяснимая усталость;

бессоница;

повышенная раздражительность.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бурь, за несколько дней до опасной даты начните придерживаться некоторых правил.

Откажитесь от жирной, острой, тяжелой пищи. Крепкий кофе, алкоголь, сигареты и энергетические напитки замените зеленым и травяным чаем. Больше бывайте на свежем воздухе и чаще ходите пешком. Регулярно проветривайте помещение. Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не меньше 7 часов. Избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.

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