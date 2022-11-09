Трехдневная магнитная буря ожидается в Украине в первую половину ноября.

Работники солнечных лабораторий ведут круглосуточное наблюдение за обстановкой на Солнце. Когда наша звезда проявляет повышенную солнечную активность, специалисты предупреждают о возможных магнитных бурях на Земле. Такие явления могут негативно влиять на самочувствие метеочувствительных и пожилых людей, а также беременных женщин. Трехдневная магнитная буря накроет Землю в первой половине ноября.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ближайшая магнитная буря

По прогнозам специалистов, магнитная буря накроет Землю с 10 по 12 ноября. Солнечная активность 10 ноября будет самой высокой, затем 11 числа заметно уменьшится, а 12 ноября немного возрастет.

Видео дня

Сайт Meteoagent прогнозирует магнитные бури в следующие дни ноября: 18-19, 25 числа.

Прогноз на весь месяц может быть неточным, поскольку обстановка на Солнце часто меняется.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури по-разному влияют на наше здоровье. Самые распространенные симптомы во время магнитной бури такие: слабость и усталость, головная боль и головокружение, тошнота, боль в сердце и спине, повышенное давление, обострение хронических заболеваний, бессонница, повышенная раздражительность.

Чтобы свести негативные последствия бури к минимуму, нужно придерживаться правил здорового образа жизни.

Откажитесь от жирных, жареных и острых блюд, а также фастфуда. Ешьте сезонные овощи и фрукты, орехи, рыбу.

Замените травяным чаем кофе, алкоголь, сигареты, энергетические напитки и газировку.

Регулярно проветривайте комнату и чаще бывайте на свежем воздухе.

Пейте больше воды.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.

Постарайтесь меньше нервничать и не погружаться в конфликты.

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