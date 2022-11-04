В начале октября Землю накроет двухдневная магнитная буря.

Специалисты солнечных лабораторий заранее предупреждают о всех опасных явлениях, связанных с нашей звездой. В дни повышенной активности на Солнце возникают магнитные бури, которые могут приводить к ухудшению самочувствия у метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

Первая магнитная буря в ноябре прогнозируется с 4 по 6 ноября, сообщает сайт Gismeteo. Буря 4 и 5 ноября будет мощной, а 6 ноября - средней силы. Следующая магнитная буря в этом месяце ожидается с 10 по 12 ноября. Активность Солнца 10 ноября будет высокой, а 11 и 12 числа - средней.

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Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури наиболее опасны для метеозависимых, пожилых, беременных и владельцев хронических заболеваний. Во время магнитной бури у человека могут возникать следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в груди и мышцах;

повышенная температура;

скачки артериального давления;

слабость;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

повышенная раздражительность.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бурь, стоит придерживаться определенных правил в опасные дни.

Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетических напитков и сигарет. Постарайтесь меньше нервничать. Избегайте стрессовых ситуаций. Пейте травяной и зеленый чай. Ешьте меньше жареной, жирной и острой еды, а также фастфуда. Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время. Регулярно проветривайте комнату и чаще бывайте на свежем воздухе.

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