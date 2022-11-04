Специалисты солнечных лабораторий заранее предупреждают о всех опасных явлениях, связанных с нашей звездой. В дни повышенной активности на Солнце возникают магнитные бури, которые могут приводить к ухудшению самочувствия у метеозависимых людей.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будет ближайшая магнитная буря
Первая магнитная буря в ноябре прогнозируется с 4 по 6 ноября, сообщает сайт Gismeteo. Буря 4 и 5 ноября будет мощной, а 6 ноября - средней силы. Следующая магнитная буря в этом месяце ожидается с 10 по 12 ноября. Активность Солнца 10 ноября будет высокой, а 11 и 12 числа - средней.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури наиболее опасны для метеозависимых, пожилых, беременных и владельцев хронических заболеваний. Во время магнитной бури у человека могут возникать следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в груди и мышцах;
- повышенная температура;
- скачки артериального давления;
- слабость;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная раздражительность.
Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бурь, стоит придерживаться определенных правил в опасные дни.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетических напитков и сигарет.
- Постарайтесь меньше нервничать. Избегайте стрессовых ситуаций.
- Пейте травяной и зеленый чай.
- Ешьте меньше жареной, жирной и острой еды, а также фастфуда.
- Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время.
- Регулярно проветривайте комнату и чаще бывайте на свежем воздухе.