Новая компьютерная модель лучше показала процесс, о котором ученые и так уже знали.

Антарктические ледники соскальзывают с материка в океан из-за наличия под слоем льда настоящих рек из пресной воды. Об этом пишет научный вестник Live Science со ссылкой на результаты нового исследования.

Команда ученых использовала метод компьютерного моделирования, чтобы лучше понять, как вода течет под толстым слоем антарктических льдов. Выводы, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, подтвердили уже известные факты и добавили новой информации.

Исследование базировалось на утверждении, что антарктические льды сползают в океан быстрее, если между ледником и коренными породами континента есть жидкая вода. Именно она выступает как дополнительная смазка, снижающая силу трения и ускоряющая соскальзывание льда.

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Но степень этой смазки не является равномерной по Антарктиде - она зависит от веса льда, глубины и давления воды под ним. Компьютерное моделирование показало, что наиболее благоприятные условия для соскальзывания льда сложились во внутренней части континента, а также под исходными ледниками вдоль края ледяного покрова. Именно там ледники смещаются быстрее всего и в конце концов "стекают" в океан.

Правильность этого моделирования подтвердилась, когда модель точно указала расположение подледных озер в западной Антарктиде, которые уже давно известны ученым. Вместе с тем модель предсказала наличие больших каналов с водой под слоем льда: там подледниковая вода впадает в океан. Многие из этих мест согласуются с участками шельфового ледника, которые, как известно, быстро тают.

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Также мы рассказывали, что ученые поняли происхождение астероида, который кружит вокруг Земли. Оказывается, когда-то какая-то мощная сила оторвала его от Луны.

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