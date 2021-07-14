В услуге Apple Pay Later не потребуется проверка кредитоспособности, а в некоторых случаях не будет и пени за просрочку платежа.

Компания Apple начнет продавать iPhone и другую технику собственного производства в рассрочку. Корпорация работает над созданием услуги Apple Pay Later совместно с инвестиционным банком Goldman Sachs.

Об этом сообщило издание Reuters.

Так, сервис под слоганом "Купи сейчас, заплати потом" позволит пользователям Apple Pay оплачивать свои покупки с помощью четырех беспроцентных платежей, совершаемых каждые две недели или в течение нескольких месяцев с процентами.

В услуге Apple Pay Later не будет проводиться обязательная проверка кредитоспособности. Помимо этого, в некоторых случаях не будет начисляться пеня за просрочку платежа. Условия

Аналитики уже заявили, что новый сервис от Apple может стать популярнее, чем потенциальные предложения банков или кредитных компаний.

Читайте такжеКак не попасть на вредоносный сайт: специалисты рассказали, на что обращать вниманиеСейчас компания Apple уже предлагает своим клиентам рассрочку на основе карт Apple Card. Для новой услуги Apple Pay Later привязка к картам не потребуется. Заявку на приобретение техники рассрочку нужно будет подавать через приложение Wallet на iPhone.

Помимо этого, компания Apple занимается созданием временных цифровых кредитных карт Apple Pay Later. Скорее всего, новые услуги сначала будут доступны в США, а в Украине они появятся позже.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Apple готовит сюрприз для любителей iPhone. Компания наращивает производство последних моделей смартфона.

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Автор: Полина Кузенко