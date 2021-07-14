По информации издания, компания заказала поставщикам в этом году 90 млн iPhone нового поколения.

Компания Apple наращивает производство последних моделей iPhone.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации издания, компания заказала поставщикам в этом году 90 млн iPhone нового поколения, что на 20% больше, чем годом ранее.

Apple традиционного заказывала около 75 млн новых смартфонов ежегодно на период с момента презентации и до конца года.

Компания ожидает в этом году повышенный спрос на iPhone.

Apple в Украине: что необходимо знать

Apple – американская технологическая компания, специализирующаяся на производстве смартфонов, компьютеров и разного рода электронных гаджетов. Является одной из крупнейших технологических компаний мира и одной из самых капитализированных компаний мира.

30 июня 2021 года американская технологическая компания Apple открыла офис в Украине, что позволит ей напрямую ввозить технику в страну.

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Автор: Елена Коваленко