Ученые показали гигантскую космическую "тень летучей мыши" (видео)
07:58, 26 июня 2020Наука и IT
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Ученым удалось получить изображение "тени летучей мыши" с помощью телескопа Хаббл.
"Тень летучей мыши" в верхнем правом углу / фото NASA, ESA, K. Pontoppidan
С помощью телескопа Хаббл ученые получили изображение космической особенности, которая получила название Bat Shadow ("тень летучей мыши").
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Об этом говорится в сообщении на сайте обсерватории.
Это видео демонстрирует "колеблющееся" движение тени звезды HBC 672, которое наблюдалось группой исследователей с использованием космического телескопа Хаббла NASA / ESA.
Считается, что звезда окружена искривленным седловидным диском с двумя вершинами и двумя провалами. Тень этой звезды проецируется на большое облако, в котором она родилась. Поскольку диск вращается вокруг молодой звезды, он блокирует свет от этой звезды и отбрасывает переменную, "колеблющуюся" тень на отдаленное облако.
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