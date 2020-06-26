Ученые показали гигантскую космическую "тень летучей мыши" (видео)

Ученым удалось получить изображение "тени летучей мыши" с помощью телескопа Хаббл.

С помощью телескопа Хаббл ученые получили изображение космической особенности, которая получила название Bat Shadow ("тень летучей мыши").

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Об этом говорится в сообщении на сайте обсерватории.

Это видео демонстрирует "колеблющееся" движение тени звезды HBC 672, которое наблюдалось группой исследователей с использованием космического телескопа Хаббла NASA / ESA.

Считается, что звезда окружена искривленным седловидным диском с двумя вершинами и двумя провалами. Тень этой звезды проецируется на большое облако, в котором она родилась. Поскольку диск вращается вокруг молодой звезды, он блокирует свет от этой звезды и отбрасывает переменную, "колеблющуюся" тень на отдаленное облако.

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