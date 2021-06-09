Также Apple добавила возможность прослушивания музыки без потери качества (lossless) в сервисе Apple Music.

Американская корпорация Apple обновила правила App Store, внеся ряд изменений, направленных, в том числе, на борьбу с мошенничеством. Также компания добавила возможность прослушивания композиций без потери качества в собственном музыкальном сервисе.

Теперь, если Apple заметит вводящее в заблуждение поведение, мошенническую активность или нарушение правил кодекса разработчика, это приведет к удалению аккаунта компании.

Среди других изменений: ужесточение правила, касающиегося упоминания ложной цены приложения за пределами App Store, манипуляции чартами и пользовательскими обзорами, указания недостоверных данных для связи с разработчиком.

Согласно новым правилам, пользовательский контент, созданный внутри приложения, может включать статьи, видео, аудио и казуальные игры, которые не будут считаться отдельным приложением. Кроме того, если приложение предоставляет возможность завести аккаунт, должна быть функция его удаления.

Читайте такжеApple выпустит новый iPad Pro с беспроводной зарядкой - BloombergТакже Apple добавила возможность прослушивания музыки без потери качества (lossless) в сервисе Apple Music. Бесплатное улучшение доступно пользователям, установившим последние обновления iOS, iPadOS и macOS. Apple приготовила специальный плейлист, где можно ознакомиться с улучшенным качеством звучания.

В настоящий момент на сервисе есть свыше 20 млн треков в новом формате, однако компания собирается добавить возможность прослушивания всего каталога (75 млн песен) в улучшенном качестве до конца этого года. В данный момент прослушать треки lossless можно на iPhone, iPad, Mac и Apple TV 4K. В дальнейшем появится поддержка колонок HomePod и HomePod Mini, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая