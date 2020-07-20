На Львовщине засняли приближающуюся к Земле комету Неовайз (фоторепортаж)
15:05, 20 июля 2020Наука и IT
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Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом.
Астрономы по всему миру наблюдают за кометой Неовайз, что приближается к Земле.
Читайте такжеМимо Земли пролетит редкая комета: где и когда наблюдать (фоторепортаж)Комету удалось сфотографировать в Старом селе (Пустомытовский район, Львовская область).
Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в XXI веке.
Она удаляется от Солнца и максимально приблизится к Земле 23 июля. Но никакой угрозы она не представляет, поскольку пролетит за 103 миллиона километров от нашей планеты.
Ранее УНИАН писал, что с 17 июля начался самый зрелищный летний метеорный поток Персеиды.
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