На Львовщине засняли приближающуюся к Земле комету Неовайз (фоторепортаж)

Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом.

Астрономы по всему миру наблюдают за кометой Неовайз, что приближается к Земле.

Читайте такжеМимо Земли пролетит редкая комета: где и когда наблюдать (фоторепортаж)Комету удалось сфотографировать в Старом селе (Пустомытовский район, Львовская область).

Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в XXI веке.

Она удаляется от Солнца и максимально приблизится к Земле 23 июля. Но никакой угрозы она не представляет, поскольку пролетит за 103 миллиона километров от нашей планеты.

Ранее УНИАН писал, что с 17 июля начался самый зрелищный летний метеорный поток Персеиды.

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