Метеорный поток Персеиды 2020: где и когда можно наблюдать зрелищный звездопад

Этот невероятно красивый метеорный поток можно наблюдать ежегодно.

С сегодняшнего дня, 17 июля, начинается самый зрелищный летний метеорный поток Персеиды. Это необычное астрономическое явление также известно как августовский "звездопад", ведь пик его приходится именно на этот месяц.

Что такое Персеиды

Читайте такжеNASA и ESA показали фото Солнца, снятые с ближайшего расстояния в истории (фото, видео)

Метеорный поток Персеиды – это гигантский шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Она летает по Солнечной системе, делая оборот вокруг Солнца раз в 135 лет.

Хвост кометы Свифта-Таттла состоит из частиц льда, пыли и пород. Эти частицы врезаются в нашу атмосферу на скорости свыше 150 тыс. км/ч. На такой скорости они воспламеняются и сгорают, образуя в небе яркие прочерки. Это зрелищное явление называют "падающими звездами", хотя на самом деле это всего лишь падающая пыль.

Продолжительность и пик потока Персеиды

Метеорный поток Персеиды происходит каждый год. В этом году "звездопад" продлится с 17 июля до 24 августа. Максимально активным и заметным он будет в ночь с 12 на 13 августа. А пик его мощности придется примерно на 03:00, то есть перед рассветом. При безоблачной погоде можно будет увидеть около 60 вспышек в час.

Где лучше всего наблюдать "звездопад"

Чтобы увидеть метеорный поток Персеиды, в общем никакие специальные приборы не нужны – он хорошо виден невооруженным глазом. Правда, лучше всего любоваться этим зрелищным явлением за городом.

Читайте также"Хаббл" сделал снимок "звездной колыбели"

Наиболее оптимальное время для наблюдения – это часы между полуночью и рассветом. Смотреть надо на северо-восток, ведь все падающие звезды вылетают из одной точки, которая находится в созвездии Персея. Поэтому этот метеорный поток и называется Персеиды.

Для тех, кто не будет иметь возможность наблюдать за явлением с наиболее удобного для этого места, NASA будет вести трансляцию на своем сайте и канале в Youtube.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram