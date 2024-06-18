Стоит подождать не менее 60-90 минут после пробуждения.

Чашка кофе стала для многих утренним ритуалом. Однако после пробуждения нужно немного подождать прежде чем получить порцию кофеина. Это позволит организму лучше управлять энергией и дает несколько преимуществ для здоровья, пишет wfla.com со ссылкой на доктора Раэлин Брукс, декана Колледжа медсестер в Университете Феникса.

Отмечается, что кортизол, который часто называют "гормоном стресса", помогает просыпаться утром. Уровень кортизола естественным образом достигает пика примерно через 30-45 минут после пробуждения. Употребление кофе сразу может помешать этому естественному процессу, что приведет к менее эффективному пробуждению.

"Кортизол высвобождается, когда организм нуждается в энергии. Симпатическая система сигнализирует о высвобождении кортизола, чтобы скелетные мышцы могли использовать глюкозу для работы. Кофеин – это стимулятор, который сигнализирует симпатической системе о повышении уровня кортизола. По сути, организм получает комбинированные сигналы для высвобождения кортизола как из внутренних, так и из внешних источников", – подчеркивает врач.

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Больше устойчивой энергии

Эксперт добавляет, если подождать не менее 60-90 минут после пробуждения, чтобы выпить кофе, уровень кортизола в организме успевает достичь пика и начать снижаться. Тогда кофе будет работать в тандеме с ритмами организма, а не против них. Будет более устойчивая энергия в течение дня.

"Употребление кофе через 1-2 часа после пробуждения позволяет организму сначала использовать внутренний источник производства энергии, а затем внешний источник кофеина, чтобы поддерживать энергию до полудня", –заявляет Брукс.

Улучшение качества сна

Отложение кофе на позже также может привести к улучшению качества сна. Период полураспада кофеина составляет около 5 часов, а это означает, что он может оставаться организме достаточно долго. "Выведение кофеина из организма может длиться от 1,5 до 9,5 часов. Употребление кофе ближе к вечеру может повлиять на качество сна, особенно если вы не получаете достаточного количества воды", – указывает медик.

Прежде чем перейти к кофе утром также стоит выпить стакан воды. К тому же можно подумать о легких физических упражнениях или питательном завтраке, чтобы начать свой день.

Постепенные изменения

Если идея подождать 90 минут кажется невыполнимой, нужно начинать постепенно. Попробовать откладывать кофе на 15 минут каждый день, пока не достигнете оптимального промежутка. Такие постепенные изменения могут сделать переход более легким и управляемым.

Миф о мгновенном заряде энергии и производительности

Многие считают, что выпить кофе сразу – это единственный способ получить быстрый заряд энергии. Однако организм уже оснащен собственной естественной системой пробуждения. Если позволить кортизолу выполнить свою работу перед добавлением кофеина, он может усилить этот эффект, а не заменить его.

Отложение потребления кофеина может положительно повлиять на производительность на работе. Когда ваша энергия более стабильна, вы менее подвержены утренней апатии.

Кофеиновая зависимость

Также легко стать психологически зависимым от первой же чашечки кофе. Но понимание того, что вы можете управлять своим уровнем энергии с помощью правильного выбора времени, может помочь уменьшить эту зависимость.

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