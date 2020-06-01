Не Маском единым: КНР запустила на орбиту два спутника (видео)
03:20, 01 июня 2020Наука и IT
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В космос отправили аппарат дистанционного зондирования и спутник.
КНР вывела на орбиту два спутника / Фото: News.cn
Китайская Народная Республика вывела на орбиту Земли два спутника.
Запуск ракеты-носителя Long March-2D, которая вывела на орбиту два спутника, состоялся 31 мая с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, сообщили в Xinhua.
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В космос отправили аппарат дистанционного зондирования Земли Gaofen-9 и спутник HEAD-4.
Этот запуск стал 333-м по счету для китайской серии ракет Long March-2D.
Как сообщал ранее УНИАН, китайский аппарат «Чанъэ-4» сел на обратной стороне спутника Земли, что доселе никому не удавалось. Это первый аппарат, который достался обратной стороны Луны, которую никогда не видно с Земли.
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