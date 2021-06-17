Для Китая это первый пилотируемый космический пуск за почти 5 лет.

В Китае стартовала миссия «Шеньчжоу-12» - трое астронавтов были успешно отправлены на базовый модуль новой космической станции КНР.

Как сообщает Space.com, запуск состоялся на космодроме Цзюцюан, с помощью ракеты Чанчжэн-2F. Для Китая это первый пилотируемый космический пуск за почти 5 лет. Если все пойдет по плану, три астронавта проведут на борту орбитального модуля «Тяньхэ» 3 месяца, проводя тестирование и настройку систем.

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Командир экипажа Не Хайшен (Nie Haisheng) на пресс-конференции перед полетом рассказал, что астронавты будут превращать орбитальный модуль в «космический дом» и проводить проверку ключевых технологий.

Отмечается, что миссия «Шеньчжоу-12» - третий из 11 космических пусков, которые требуются для завершения постройки новой орбитальной станции. По планам Пекина, она должна быть готова к 2022 году.

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Автор: Дмитрий Захаров