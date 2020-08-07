Киберполиция провела обыски в Одессе и Николаеве из-за незаконной ретрансляции телеканалов трех медиагрупп

В понедельник, 3 августа 2020, киберполиция провела обыск сервиса для продажи ТВ-приставок Aura HD, Mag 250, U2C, Android и Smart TV, с помощью которого осуществлялась незаконная ретрансляция ряда телеканалов группы 1+1 media, StarLightMedia и медиахолдинга "Медиа Группа Украина".

Медиахолдинги 1+1 media, StarLightMedia и "Медиа Группа Украина" подали заявления о совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 176 (нарушение авторских и смежных прав) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в телекоммуникационную сеть) Уголовного кодекса Украины, в отдел противодействия киберпреступности в Николаевской области.

В рамках уголовного производства был проведен обыск в двух городах, в Одессе и Николаеве, и были установлены все причастные к нарушению. Ими оказались жители Одесской и Николаевской областей. В помещениях фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютерное оборудование, с помощью которого осуществлялось администрирование пиратского онлайн-портала для продажи ТВ-приставок. Изъятое оборудование направлено в экспертный центр для проведения экспертиз и, как результат, должны быть объявлены подозрения относительно кражи интеллектуальной собственности.

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"Существование креативной экономики возможно только при соблюдении авторского права, а борьба с пиратством — неотъемлемая часть ее построения. Одна из наших задач, чтобы сам факт пиратства был исключением из правил, а не наоборот. Для нас каждое расследование — это не только шаг к прекращению воровства контента, но и помощь нашим партнерам в развитии рынка. Отдельно хотел бы поблагодарить следственный отдел за эффективное расследование и киберполицию за сопровождение данного производства", - рассказывает Николай Фаенгольд, директор дивизиона PayTV&Digital StarLightMedia.

"Хотел бы отметить оперативную и профессиональную работу киберполиции, а также слаженную коммуникацию в противодействии киберпреступления со StarLightMedia и "Медиа Группа Украина". Защита интеллектуальной собственности, а именно продуктов медиахолдинга остается приоритетной задачей 1+1 media и требует нашего внимания и сотрудничества с правоохранительными органами для уменьшения уровня подобных нарушений в будущем. Сейчас ждем результаты экспертиз изъятого оборудования и судебное решение по делу", - отмечает Вячеслав Миенко, директор по GR группе 1+1 media.

"Борьба с пиратством в любых его проявлениях является приоритетной задачей «Медиа Группа Украина». Приятно, что в этом направлении мы выступаем единым фронтом со всеми другими медиагруппами. Данный кейс является непосредственным подтверждением этого факта. Благодаря нашим совместным усилиям медиарынок Украины с каждым годом все больше трансформируется в направлении легальных и честных принципов ведения бизнеса. Отдельно хочется отметить работу подразделения киберполиции в Николаевской области и поблагодарить руководство киберполиции Украины за поддержку и многолетнее тесное сотрудничество по направлению выявления, документирования и препятствования фактам нарушения прав интеллектуальной собственности "Медиа Группа Украина", - говорит Антон Яцык, директор департамента финансово-экономической и информационной безопасности "Медиа Группа Украина".

Напомним, что в январе 2020 года медиагруппы 1+1 media и StarLightMedia впервые в Украине инициировали привлечение к уголовной ответственности за тяжкое преступление одного из интернет-провайдеров Одесского региона в деле о нелегальном предоставлении своим абонентам услуги IPTV-телевидение без заключения лицензионных договоров с правообладателями. В период 2018-2019 провайдер ретранслировал телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, УНИАН, Плюсплюс, СТБ, Новый канал, ICTV, ОЦЕ, М1 и М2 для получения незаконного дохода.

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