Дьякив убежден, что Украине нужно уменьшить количество высших учебных заведений.

Год обучения в вузе в Украине должен стоить более 30 тысяч долларов, уверен лучший учитель Украины 2020 года Василий Дьякив. Как он отметил в интервью "24 каналу", в таком случае высшее образование станет более качественным и конкурентным.

По его словам, студенты должны ценить свое обучение в вузе и понимать, что это – их пропуск в мир конкурентных зарплат. "Выпускник вуза должен быть уверен, что заработает те деньги, которые потратил на обучение. ... Вот где есть в Украине конкурентные вузы, которые могли бы соревноваться с Гарвардом, Кембриджем, Оксфордом? Если наши ЗВО в первой тысяче рейтинга появляются, то это уже ок. Но почему мы не тянемся к первой десятке?", – отметил учитель истории.

Кроме того, Дьякив убежден, что Украине нужно уменьшить количество высших учебных заведений. По его мнению, если по всей стране будет лишь 10-30 высших учебных заведений, то национальный мультипредметный тест (НМТ) станет инструментом поступления в вузы лишь для 2-5% выпускников школ.

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Среди уже имеющихся качественных вузов он выделил Украинский католический университет. "Но он частный. Посмотрите сколько стоит там обучение – и все станет понятно. Ведь в вузе понимают: если мы хотим, чтобы за обучение платили такую сумму, то должны давать качественное образование", – говорит Дьякив.

Образование в Украине – важные новости

С 2024 года в Украине могут перевести школы на 12-летнюю систему образования. Пока проводятся исследования и дискуссии по этому поводу.

Кроме этого, Министерство образования и науки разработало альтернативный действующему подход к государственному финансированию высшего образования. Новый подход предусматривает госзаказ на основные специальности и грантовое финансирование других.

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