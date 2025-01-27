По словам исследователей, людям понадобились бы не только крылья, если бы они хотели летать.

Люди могут делать много замечательных вещей, однако, к сожалению, не могут летать самостоятельно. Однако многих интересует вопрос, если бы мы могли это делать, то насколько большими были бы наши крылья, пишет LiveScience.

По словам экспертов, все зависит от размеров человека. По мнению профессора биологии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл Тая Хедрика, тот, кто весит около 70 кг и имеет рост 1,5 метра, имел бы размах крыльев около 6 метров. Он считает, что такие размеры являются "удивительно малыми".

Однако ученые считают, если человек хочет летать, то ему нужны не только крылья.

Видео дня

"Во-первых, мы должны рассмотреть, какие именно крылья у нас будут. Классический образ ангела изображает летящего человека с огромной парой пернатых крыльев, торчащих из спины. Анатомически это требовало бы отдельной лопатки", - объяснил научный сотрудник Института динозавров при Музее естествознания округа Лос-Анджелес Майкл Хабиб в интервью Live Science.

Он также отметил, что эти крылья нуждались бы в летательных мышцах, которые огибают грудную клетку и спину. Хабиб считает, что крылья, которые имеют летучие мыши, имели бы больше смысла для людей. Таким образом вся рука и кисть вытягивались бы, создавая 6-метровый размах крыльев.

Однако для того, чтобы люди могли летать по-настоящему, остальное тело должно производить достаточно энергии, а для этого нужны сильные мышцы. В частности у птиц в среднем от 16% до 19% мышечной массы составляют мышцы, которые используются для полета.

Кроме того, Хабиб отметил, что то, как человек будет летать, будет определяться его анатомией.

"Существует несколько типов полета, и все летающие существа специализируются на различных видах, таких как махание, скольжение, зависание и парение. Каждая из этих специализаций предполагает различные типы крыльев. Например, Хабиб сказал, что птица, которая машет крыльями во время полета, имеет более короткие и прочные крылья. С другой стороны, птица, парящая, как альбатрос, имеет гораздо более длинные крылья по сравнению с ее размером. Люди, с их относительно большими размерами, скорее всего, парили бы в воздухе", - подчеркнули в LiveScience.

По словам исследователя, в этом вопросе люди находятся в эволюционно невыгодном положении, ведь летающие животные тысячелетиями улучшали свою анатомию для полета.

"Нам понадобилось бы много других приспособлений, которые птицы приобрели за эти годы", - подытожил Хедрик.

Другие исследования ученых

Ранее исследование показало, когда комары самые активные. По словам ученых, после дождя комары кусают чаще, чтобы поддерживать свой уровень гидратации.

Также ученые рассказали, почему некоторые птицы "прячут" в своих гнездах змеиные шкуры. Они отметили, что такое поведение могло развиться как специфический защитный механизм для выживания яиц и птенцов в полых гнездах.

Вас также могут заинтересовать новости: