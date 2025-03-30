Золотистые каранксы научились охотиться на добычу так, чтобы она не успевала заметить их.

Некоторые рыбы не только быстры, но еще и очень умны. Группа ученых, включая исследователей из Эдинбургского университета, заметила, что рыбы в Средиземном море применяют ранее невиданный охотничий трюк, пишет Earth.

В своем исследовании ученые рассказали, что маленькие рыбы, золотистые каранксы, прячутся за песчаными акулами, когда пытаются подкрасться к добыче. Такое поведение не свойственно другим рыбам.

Отмечается, что ученые давно заметили то, что некоторые рыбы иногда следуют за акулами, чтобы получить защиту или избавиться от паразитов. Тем не менее раньше исследователи не видели, как рыбы используют акул для того, чтобы лучше охотиться на добычу.

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За несколько лет дайверы и дистанционно управляемые аппараты зафиксировали 34 отдельных случая, когда золотистые каранксы прятались за акулами. Они следовали за песчаными акулами, после чего отрывались, чтобы броситься на более мелких рыб.

Более того, в издании подчеркнули, что золотистые каранксы обычно охотятся группами, но эту хитрую тактику они чаще всего применяли в одиночку. Акулы отвлекали внимание мелких рыб, после чего каранксы нападали на своих жертв.

По словам ученых, такая хитрая охотничья тактика оказалась очень эффективной. Когда золотистые каранксы использовали акул в качестве прикрытия, добыча обнаруживала их лишь в 10% случаев.

Кроме того, такая тактика дает золотистым каранксам и другие преимущества. Например, рыбы способны сохранять энергию во время плавания за акулами благодаря снижению сопротивления воды.

Другие исследования рыб

Ранее в Китае ученые нашли загадочную золотую рыбу. По словам исследователей, такая рыба не имеет чешуи.

Кроме того, ученые рассказали, какая рыба в океане самая умная. Они отметили, что у мант, хрящевых рыб из рода Mobula, самый большой мозг среди всех рыб, плавающих в океане. Их можно встретить парящими в океане, преодолевающими огромные расстояния в поисках планктона.

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