Суперкомпьютер NASA обнаружил странную спиральную структуру на краю Солнечной системы

Ученые построили модель структуры облака Оорта при помощи суперкомпьютера.

Облако Оорта является загадочной оболочкой из ледяных объектов на краю Солнечной системы. Его точная форма и то, как на него влияют силы за пределами нашей Солнечной системы, до сих пор оставались загадкой. Тем не менее теперь исследователи приблизились к разгадке, пишет Live Science.

При помощи суперкомпьютера NASA Pleiades ученые смогли увидеть то, как выглядит структура внутренней части облака Оорта. Они поделились результатами наблюдений в своем исследовании.

Отмечается, что облако Оорта возникло как неиспользованные остатки планет-гигантов Солнечной системы после их образования 4,6 миллиарда лет назад. Некоторые из этих остатков настолько велики, что их можно считать карликовыми планетами.

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После того, как эти планеты начали вращаться вокруг Солнца, их движение выбросило излишки вещества далеко за орбиту Плутона. Внутренний край облака Оорта находится на расстоянии примерно от 2 000 до 5 000 астрономических единиц от Солнца, а внешний - от 10 000 до 100 000 астрономических единиц. В издании объяснили, что одна астрономическая единица равна примерно 150 миллионам километров.

По подсчетам исследователей, даже при скорости около 1,6 млн километров в день космический аппарат NASA Voyager-1 не достигнет облака Оорта в течение 300 лет и не покинет его еще 300 000 лет. Такое огромное расстояние означает, что тела в облаке слишком малы и тусклы, а также движутся слишком медленно, чтобы их можно было напрямую увидеть даже с помощью самых мощных телескопов.

Здесь и пригодился суперкомпьютер Pleiades. Ученые использовали информацию об орбитах комет и гравитационных силах внутри и за пределами Солнечной системы, чтобы построить модель структуры облака Оорта.

В издании поделились, что после этого ученые прогнали модель через суперкомпьютер, который выдал структуру внутренней части облака, напоминающую спиральный диск Млечного Пути. Согласно модели, рукава этого внутреннего облака Оорта простираются на 15 000 астрономических единиц от края до края.

Теперь ученым предстоит проследить за объектами напрямую или вычленить отраженный от них свет из всех остальных фоновых и передних источников, чтобы подтвердить эту структуру с помощью наблюдений, добавили в издании. Эти задачи невероятно сложные, и на их решение пока не выделено ни одного ресурса.

Тем не менее ученые уверены, что поиски стоит начать. По их словам, это поможет понять, откуда берутся кометы и как развивалась Солнечная система.

Другие исследования космоса

Ранее ученые случайно обнаружили в космосе гигантское "кольцо Эйнштейна". Астрономы сделали снимки, чтобы проверить, что телескоп работает в нормальном режиме, однако обнаружили редкое явление.

Кроме того, астрономы могли обнаружить самую быструю планетную систему из когда-либо наблюдавшихся. Команда ученых все еще не уверена в истинных размерах и скоростях объектов - или даже в том, чем они на самом деле являются.

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