К Земле приближается гигантский астероид "в защитной маске" (фото)

Он приблизится к Земле 29 апреля, но пролетит на безопасном расстоянии от нее – около 6,2 миллиона километров.

К Земле приближается астероид 1998 OR2 диаметром примерно полтора километра.

Читайте такжеТелескоп за два года зафиксировал сотню падений метеоритов на ЛунуКак сообщили в NASA, астероид, открытый в 1998 году, считается потенциально опасным, поскольку он периодически приближается к земной орбите.

По данным ведомства, он приблизится к Земле 29 апреля, но пролетит на безопасном расстоянии от нее – около 6,2 миллиона километров.

Астрономам из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико удалось запечатлеть астероид. Они в шутку предположили, что он, зная о пандемии COVID-19, облачился в защитную маску.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA запустит специальную тренировочную миссию по спасению Земли.