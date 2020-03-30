Перенаправят астероид: NASA запустит специальную тренировочную миссию по спасению Земли

Пока астероид не угрожает планете, но ученые планируют провести тренировки на случай реальной угрозы.

Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) планирует запустить миссию DART для того, чтобы перенаправить астероид.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Science Alert.

Пока астероид не угрожает планете, но ученые планируют провести тренировки на случай реальной угрозы.

Миссию DART (Double Asteroid Redirection Test) планируют начать 22 июля 2021 года.

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Это демонстрационная миссия, которая позволит испытать кинетический удар для отклонения астероида от Земли. Миссия направится к крошечной бинарной астероидной системе под названием Didymos. Этот астероид не несет угрозы для Земли.

Крупнейший астероид из системы имеет диаметр 780 метров, а самый маленький — диаметр 160 метров. Миссия попадет в меньший астероид, потому что он больше похож на астероид, который может в будущем угрожать планете.

Миссия достигнет астероидной системы 22 сентября 2021 года.