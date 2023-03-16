В пятницу, 17 марта, состоится максимальное сближение астероида с нашей планетой.

Недавно открытый астероид 2023 EY приближается к Земле. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, астероид пролетит мимо Земли на расстоянии всего 239 тысяч километров в 13:39 по Киеву 17 марта.

Это второй известный астероид, пролетевший мимо Земли на расстоянии всего 1 лунной дистанции в этом месяце, и 14-й с начала года.

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Астероид 2023 EY принадлежит к группе астероидов Аполлона. Впервые его обнаружили 13 марта, за 4 дня до максимального сближения с нашей планетой.

Его предполагаемый диаметр составляет от 14 до 30 метров, что делает его вторым по величине астероидом в этом году.

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Как сообщает УНИАН, ученые установили ,что 50-метровый астероид может врезаться в Землю в 2046 году. Предварительно, столкновение прогнозируют как раз на 14 февраля.

Астрономы подсчитали, что вероятность его воздействия на Землю составляет 1 к 607. Это единственный среди еще 1448 астероидов, риски от которого определяют как "выше 0".

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