Ученые засекли его только в конце февраля и рассказали, что будет, если этот метеорит врежется в нашу планету.

Недавно открытый астероид, получивший обозначение 2023 DZ2, должен пролететь мимо Земли 25 марта. Об этом сообщает The Watchers.

По данным ученых, космический камень пролетит мимо нашей планеты на расстоянии всего 175 тысяч километров.

Этот астероид впервые наблюдали в обсерватории на Канарских островах 27 февраля - за 26 дней до его максимального сближения с Землей.

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Астрономы предполагают, чо его диаметр от 43 до 95 метров. Это самый большой астероид, который пролетит мимо Земли с сентября 2021 года, и 21-й по величине околоземный объект, который пролетит мимо нас за всю историю наблюдений.

Что будет, если этот астероид врежется в Землю

Ученые говорят, что при столкновении с нашей планетой, многие части астероида достигнут ее поверхности.

Если предположить наихудший сценарий, когда астероид упадет на населенный пункт, последствия могут включать взрывную волну, тепловое излучение и выброс обломков в атмосферу.

Размер ударного кратера будет зависеть от скорости и состава астероида, а также от характера ударной поверхности. Астероид размером 43-95 метров потенциально может образовать кратер диаметром примерно 160-500 метров.

Астероиды такого размера пролетают мимо нас примерно раз в десятилетие. 2023 DZ2 примерно в 4 раза больше, чем Челябинский метеорит.

Челябинский метеорит - что о нем известно

Падение Челябинского метеорита произошло в феврале 2013 года. Суперболид вошел в атмосферу Земли, но взорвалсяв окрестностях Челябинска на высоте 23 километров. Момент его падения попал на видео множества камер.

Количество высвободившейся энергии во время падения и взрыва метеорити, по оценкам НАСА, составило около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте.

По словам ученых, события такого масштаба происходят в среднем раз в 100 лет.

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